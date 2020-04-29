Штраф за оскорбление в интернете предложили увеличить до 10 тыс рублей

Для юридических лиц штраф составит 200−700 тыс. руб., для должностных лиц — 50−100 тыс. руб.
«Квалифицирующих признаков здесь нет. Если интернет не является электронным СМИ, то на него часть два не действует. Оскорбление, высказанное публично, уже имеет сегодня квалифицирующий признак, а интернет — это и есть публичность в условиях нашего цифрового бытия, мне кажется, интернет — это максимальная публичность», — объяснил Хинштейн.
В каждом случае будет проводиться лингвистическая экспертиза, добавил он. В данный момент текст законопроекта не внесен на рассмотрение Госдумы. При этом ранее комиссия кабмина по законопроектной деятельности поддержала инициативу, высказав при этом ряд замечаний, касающихся определения оскорбления и повышенных штрафов для государственных и муниципальных служащих. Однако Хинштейн планирует внести законопроект на рассмотрение в первоначальной редакции.
22 апреля глава комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова заявила, что каждый второй подросток подвергается активному деструктивному воздействию в социальных сетях.