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00:31 (мск), источник: Ведомости

В Госдуму внесли законопроект о штрафе за езду на машине без пропуска

Законодательное собрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штраф до 5000 руб. за езду на машине без специального пропуска во время режима самоизоляции.

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Авторы законопроекта предлагают дополнить 12 главу КоАП статьей 12.38, в соответствии с которой водителей, следующих на машине без цифровых пропусков, предлагается штрафовать в размере от 1000 до 5000 руб. За повторное нарушение грозит 5000 руб. штрафа. Возбуждать административное дело и выписывать штраф будут сотрудники МВД.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его целью является сохранение здоровья людей, снижение ущерба окружающей среде и расходов в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

11 апреля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ, согласно которому приезжающие в регион из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга обязаны в течение 14 дней с момента прибытия соблюдать карантин. Прибывшие в область на машине могут покинуть регион до окончания срока карантина при условии следования от места самоизоляции до границ другого субъекта без остановок.

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