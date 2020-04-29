Чешский премьер оценил необходимость выдворения российского посла

В понедельник пражский еженедельник Respekt со ссылкой на источник в местных спецслужбах заявил, что якобы три недели назад в Прагу прилетел некий мужчина с российским диппаспортом, который имел в своем чемодане смертельный яд рицин. Мужчина затем проследовал в российское посольство на ожидавшей его машине диппредставительства. Как предположил еженедельник, яд мог предназначаться для двух пражских муниципальных политиков: старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа и приматора Праги Зденека Гржиба. Они связаны со сносом памятника маршалу Коневу и переименованием площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова.
Посольство в этой связи направило ноту в МИД Чехии с указанием на недопустимость продолжающихся беспочвенных нападок на Россию и ее дипломатическое представительство в Праге. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сообщения чешских СМИ похожи на утку. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала информацию СМИ фейком и очередным раздражителем в двусторонних отношениях. Позднее Сергей Лавров отметил, что никто не предъявляет доказательств, что Россия пыталась кого-то отравить в Чехии.
«Мы суверенное государство и мы, естественно, не допустим, чтобы некие большие мировые державы пытались каким-то способом оказать влияние на наши политические дела. Недопустимо — если это правда — чтобы некое другое государство проводило здесь акции против наших граждан», — сказал премьер.
По словам Бабиша, актуальными спорами с Москвой занимается глава МИД Томаш Петршичек. Премьер, по его словам, на эту тему беседовал с Петршичеком во вторник.
При этом Бабиш подчеркнул, что нынешняя ситуация не требует таких действий, как, например, выдворение из Чехии посла России.
Встреча Бабиша с журналистами состоялась после посещения им президента республики Милоша Земана. По словам премьера, на встрече с главой республики он высказался по теме чешско-российских отношений, но далее она не рассматривалась.
В свою очередь, представитель республиканской Службы безопасности и информации (СБИ, контрразведка) Ладислав Штиха заявил вечером во вторник, что его ведомство считает нынешнюю ситуацию чрезвычайно серьезной.