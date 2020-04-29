Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Руки прочь!Где в магазине наибольший риск заражения COVID-19
Фоторепортажи
12Стрельба в канадской провинции Новая Шотландия
3135 лет перестройке и гласности
09:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Грузия заявила о дефиците доверия в отношениях с Украиной

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала оскорблением возможное назначение экс-президента страны Михаила Саакашвили в правительство Украины и заявила, что в отношениях Киева и Тбилиси уже возник дефицит доверия. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Источник: AP 2020

Зурабишвили отметила, что признает недопустимость вмешательства во внутренние дела и кадровую политику другой страны.

Читайте также
«Я солгал о советском биологическом оружии в Грузии»

«Но также неприемлем и всячески непонятен выбор властей Украины назначить на любую публичную позицию человека, преступные действия которого фигурируют не только в приговоре грузинского правосудия, но и в решениях Европейского суда по правам человека», — продолжила она и подчеркнула, что Саакашвили обвиняется в тяжких коррупционных преступлениях.

Из-за его назначения дружба между Киевом и Тбилиси может ослабнуть, предупреждает Зурабишвили. Она выразила сожаление, что между странами уже возник «дефицит доверия». «Я не могу представить, какой человек может быть настолько важным, чтобы Украина могла положить на весы долгосрочные отношения между нашими странами и игнорировать наши институты и оскорбить наше общество», — отметила политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по реформам. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария пообещал в этом случае отозвать посла из Киева. На родине Саакашвили обвиняют в целом ряде преступлений. 28 апреля появилась информация, что Зеленский передумал назначать бывшего грузинского президента в кабинет министров.

 Дочь Пескова прокомментировала скандальное интервью Тодоренко
Путин о пике эпидемии коронавируса в России
Трамп назвал США страной с «лучшей в мире системой тестирования»
Число заразившихся строителей в Белокаменке достигло 922
Ученые изменили прогноз по окончанию пандемии в России
Данные обращавшихся за кредитом выставили на продажу в Интернете
Врач объяснил вспышку атипичной пневмонии в России в декабре
Все любят Мамбу: Уме Турман — 50
Чешский премьер оценил необходимость выдворения посла РФ
Здоровье
Студентка сбросила 21 кг за 10 месяцев и раскрыла секреты похудения Главное — сила воли.
Hi-Tech
В кабинете премьера случайно заметили необычное устройство Устройство для «умного» дома стоит как хороший смартфон
Авто
Как мошенники обманывают автовладельцев во время пандемии Введение пропускного режима спровоцировало новый вид афер — предприимчивые дельцы не упустили шанс нажиться на водителях
Кино
От Боярской до Заворотнюк и Питта: 170 ярких фото c дорожек ММКФ В ностальгической фотоленте «Кино Mail.ru» — лучшие фото знаменитостей с красной и зеленой дорожек Московского кинофестиваля за последние десятилетия
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Лучше не читать форум 245
А я втянуласЬ 220
Это я почему за вирус не переживаю? Потому что вязание нервы успокаивает! 218
Купила участок, а сажать не могу 175
Леди
Разлучницы: шесть артисток, которые увели чужих мужей Читай наш текст о звездных девушках-разлучницах!
Дом
Что делать с инфекционными больницами после окончания эпидемии
Когда москвичи начнут съезжать из съемных квартир из-за пандемии
Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Москвичи испугались за свои квартиры из-за самоизоляции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь