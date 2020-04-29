09:28 (мск), источник: Lenta.Ru
Грузия заявила о дефиците доверия в отношениях с Украиной
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала оскорблением возможное назначение
Зурабишвили отметила, что признает недопустимость вмешательства во внутренние дела и кадровую политику другой страны.
«Но также неприемлем и всячески непонятен выбор властей Украины назначить на любую публичную позицию человека, преступные действия которого фигурируют не только в приговоре грузинского правосудия, но и в решениях Европейского суда по правам человека», — продолжила она и подчеркнула, что Саакашвили обвиняется в тяжких коррупционных преступлениях.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Саакашвили занять пост