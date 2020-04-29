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09:35 (мск), источник: ТАСС

Трамп объяснил 1 млн заражений коронавирусом в США «лучшей в мире системой тестирования»

Американский лидер считает, что другие страны отстают от США по качеству тестов.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:32 MSK, 29.04
Инфицировано93 558+6 411
Скончалось867+73
Выздоровело8 456+1 110
Инфицировано3 117 756+74 634
Скончалось217 207+5 986
Выздоровело932 114+37 117
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Источник: AP 2020

ТАСС, 29 апреля. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объяснил столь большое число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране — 1 млн — хорошо работающей системой тестирования инфекции. Об этом написал в среду в Twitter.

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«Единственная причина, почему в США насчитывается 1 млн случаев коронавируса, состоит в том, что наша система тестирования — лучше, чем в любой другой стране мира. Другие страны значительно отстают от нас в тестировании, поэтому и случаев заражения у них насчитывается гораздо меньше», — отметил он.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли почти 58 тыс. человек. По количеству заразившихся США значительно опережают любую другую страну мира — в Испании, которая находится на втором месте по количеству выявленных случаев, их насчитывается всего около 232 тыс.

В то же время ограничительные меры, введенные для предотвращения дальнейшего распространения пандемии, наносят серьезный ущерб экономике Соединенных Штатов. По словам старшего советника Трампа Кевина Хассетта, безработица может достичь уровня в 16−20% уже в июне. На этом фоне хозяин Белого дома 27 апреля рекомендовал губернаторам штатов отменять санитарные ограничения как можно скорее, но так, чтобы не ставить под угрозу здоровье граждан.

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