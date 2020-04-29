Глава Башкирии сравнил пандемию коронавируса с фашизмом

По его словам, в то время фашисты тоже оккупировали всю Европу и победным маршем пошли на территорию Советского Союза. А руководители стран собрались, чтобы обозначить границы нового мира, который сформируется после уничтожения фашизма.
«Нам тоже сейчас, на мой взгляд, надо уже об этом поговорить», — сообщил Радий Хабиров.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на этом форуме глава Башкирии предположил, что после преодоления ситуации с коронавирусом общество станет более информированным и мобильным. Кроме этого, общество будет предъявлять более серьезные требования к институтам власти и персонально к каждому чиновнику, так как люди ждут от них адекватных действий.