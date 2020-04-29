Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Руки прочь!Где в магазине наибольший риск заражения COVID-19
Фоторепортажи
12Стрельба в канадской провинции Новая Шотландия
3135 лет перестройке и гласности
09:50 (мск), источник: ИА REGNUM

Глава Башкирии сравнил пандемию коронавируса с фашизмом

Глава Башкирии Радий Хабиров сравнил сегодняшнюю ситуацию с коронавирусом с фашизмом, от которого пострадали страны Европы и Советский Союз. Свои мысли он высказал 28 апреля на международном онлайн-форуме «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии».

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:32 MSK, 29.04
Инфицировано93 558+6 411
Скончалось867+73
Выздоровело8 456+1 110
Инфицировано3 117 756+74 634
Скончалось217 207+5 986
Выздоровело932 114+37 117
Идёт загрузка

По его словам, в то время фашисты тоже оккупировали всю Европу и победным маршем пошли на территорию Советского Союза. А руководители стран собрались, чтобы обозначить границы нового мира, который сформируется после уничтожения фашизма.

«Нам тоже сейчас, на мой взгляд, надо уже об этом поговорить», — сообщил Радий Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на этом форуме глава Башкирии предположил, что после преодоления ситуации с коронавирусом общество станет более информированным и мобильным. Кроме этого, общество будет предъявлять более серьезные требования к институтам власти и персонально к каждому чиновнику, так как люди ждут от них адекватных действий.

Украинский эксперт назвал дату «пленения» Зеленского Россией
Трамп назвал США страной с «лучшей в мире системой тестирования»
Число заразившихся строителей в Белокаменке достигло 922
Ученые изменили прогноз по окончанию пандемии в России
Данные обращавшихся за кредитом выставили на продажу в Интернете
Врач объяснил вспышку атипичной пневмонии в России в декабре
Все любят Мамбу: Уме Турман — 50
Чешский премьер оценил необходимость выдворения посла РФ
Здоровье
Студентка сбросила 21 кг за 10 месяцев и раскрыла секреты похудения Главное — сила воли.
Hi-Tech
В кабинете премьера случайно заметили необычное устройство Устройство для «умного» дома стоит как хороший смартфон
Авто
Как мошенники обманывают автовладельцев во время пандемии Введение пропускного режима спровоцировало новый вид афер — предприимчивые дельцы не упустили шанс нажиться на водителях
Кино
От Боярской до Заворотнюк и Питта: 170 ярких фото c дорожек ММКФ В ностальгической фотоленте «Кино Mail.ru» — лучшие фото знаменитостей с красной и зеленой дорожек Московского кинофестиваля за последние десятилетия
Новости партнеров
"Россия вымрет": священник рассказал, что ждет народ после карантина
Василиса Володина предсказала, когда мы вернемся к нормальной жизни
Ученые: по Сирии нанесли мощный удар из космоса, очень много жертв
Российские чиновники, которые укатили на курорты в разгар эпидемии
Дети
Джиджи Хадид беременна первенцем 25-летняя модель впервые станет мамой
Леди
Разлучницы: шесть артисток, которые увели чужих мужей Читай наш текст о звездных девушках-разлучницах!
Новости партнеров
Ученые: по Сирии нанесли мощный удар из космоса, очень много жертв
Лолита попала в психбольницу
Самоизоляция была ошибкой: выводы доктора Мясникова
На смену коронавирусу идет болезнь, которая еще опаснее и агресивнее
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь