В России запустили сайт по борьбе с фейками о коронавирусе

В начале апреля ОП РФ и Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) разработали рекомендации, как отличить фейковые сообщения о коронавирусе в сети и правильно потреблять новости: аудитории посоветовали не доверять призывам «к максимальному репосту», уточнять авторство сообщения и отслеживать опровержения.
На портале coronafake.ru будут регулярно публиковаться опровержения фейков и вбросов, а также самые свежие и правдивые данные, связанные с пандемией. … Нагнетания стали нашей обыденностью. Противоречивой информации столько, что порой не знаешь, кому стоит верить.
На сайте, по словам члена ОП РФ, также будут регулярно публиковаться новые данные о зараженных и вылечившихся, а также подтвержденная информация о мерах эффективной профилактики.
«Фейковые сообщения тщательно выискивает и опровергает команда профессионалов своего дела — журналистов и блогеров, которые выступают за правдивость и прозрачность публикуемых данных о развитии ситуации с пандемией», — отметил Малькевич.
Ранее он сообщал, что киберволонтеры из Лиги безопасного интернета выявили более 2440 фейковых сообщений о коронавирусе, значительная часть которых распространяется в комментариях под официальными публикациями органов исполнительной власти.