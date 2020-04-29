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11:53 (мск), источник: РИА Новости

В России запустили сайт по борьбе с фейками о коронавирусе

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, журналист Александр Малькевич запустил сайт CoronaFake, посвященный борьбе с недостоверной информацией о коронавирусе, об этом он сообщил РИА Новости.

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РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:32 MSK, 29.04
Инфицировано99 399+5 841
Скончалось972+105
Выздоровело10 286+1 830
Инфицировано3 126 806+72 841
Скончалось217 555+6 033
Выздоровело935 308+37 862
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Источник: РИА Новости

В начале апреля ОП РФ и Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) разработали рекомендации, как отличить фейковые сообщения о коронавирусе в сети и правильно потреблять новости: аудитории посоветовали не доверять призывам «к максимальному репосту», уточнять авторство сообщения и отслеживать опровержения.

На портале coronafake.ru будут регулярно публиковаться опровержения фейков и вбросов, а также самые свежие и правдивые данные, связанные с пандемией. … Нагнетания стали нашей обыденностью. Противоречивой информации столько, что порой не знаешь, кому стоит верить.
Александр Малькевич
Журналист, председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ

На сайте, по словам члена ОП РФ, также будут регулярно публиковаться новые данные о зараженных и вылечившихся, а также подтвержденная информация о мерах эффективной профилактики.

«Фейковые сообщения тщательно выискивает и опровергает команда профессионалов своего дела — журналистов и блогеров, которые выступают за правдивость и прозрачность публикуемых данных о развитии ситуации с пандемией», — отметил Малькевич.

Ранее он сообщал, что киберволонтеры из Лиги безопасного интернета выявили более 2440 фейковых сообщений о коронавирусе, значительная часть которых распространяется в комментариях под официальными публикациями органов исполнительной власти.

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