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12:38 (мск), источник: РИА Новости

В Таджикистане хотят запретить русифицировать имена и фамилии

ДУШАНБЕ, 29 апр — РИА Новости, Лидия Исамова. Нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки к закону «О государственной регистрации актов гражданского состояния», запрещающие использовать славянские суффиксы в фамилиях и отчествах, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Как следует из документа, при регистрации имен новорожденных нельзя будет использовать в фамилиях суффиксы «-ов-/-ев-», а в отчествах — «-ович/-евич» и «-овн-/-евн-«.

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«Исключение делается только для проживающих на территории республики национальных меньшинств, которые могут выбирать, какие суффиксы использовать в фамилии и отчестве при регистрации новорожденных детей», — заявил министр юстиции Музаффар Ашуриён.

По его словам, эти поправки касаются только тех детей, что родятся после принятия закона. Тем, кто уже получил свидетельства о рождении со славянскими суффиксами, менять отчества и фамилии не придется: паспорта им выдадут на то же имя.

Необходимость принятия поправок Ашуриён объяснил «возрождением национальных имен».

Гражданам Таджикистана еще в 2007 году рекомендовали отказаться от славянских суффиксов в отчествах и фамилиях. Пример подал президент Эмомали Рахмонов, сменивший фамилию на Рахмон. Он объяснил это тем, что хотел бы носить фамилию «по законам своих предков», и призвал соотечественников также вернуть персидские написания фамилий. Вслед за главой государства фамилии сменили практически все чиновники.

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