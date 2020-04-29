В Таджикистане хотят запретить русифицировать имена и фамилии

Как следует из документа, при регистрации имен новорожденных нельзя будет использовать в фамилиях суффиксы «-ов-/-ев-», а в отчествах — «-ович/-евич» и «-овн-/-евн-«.
«Исключение делается только для проживающих на территории республики национальных меньшинств, которые могут выбирать, какие суффиксы использовать в фамилии и отчестве при регистрации новорожденных детей», — заявил министр юстиции Музаффар Ашуриён.
По его словам, эти поправки касаются только тех детей, что родятся после принятия закона. Тем, кто уже получил свидетельства о рождении со славянскими суффиксами, менять отчества и фамилии не придется: паспорта им выдадут на то же имя.
Необходимость принятия поправок Ашуриён объяснил «возрождением национальных имен».
Гражданам Таджикистана еще в 2007 году рекомендовали отказаться от славянских суффиксов в отчествах и фамилиях. Пример подал президент Эмомали Рахмонов, сменивший фамилию на Рахмон. Он объяснил это тем, что хотел бы носить фамилию «по законам своих предков», и призвал соотечественников также вернуть персидские написания фамилий. Вслед за главой государства фамилии сменили практически все чиновники.