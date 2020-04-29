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12:39 (мск), источник: Ведомости

Верховный суд продлил ограничения в работе судов

Верховный суд и Совет судей продлили особый режим работы судов до 11 мая, об этом говорится в постановлении опубликованном на сайте Верховного суда.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:32 MSK, 29.04
Инфицировано99 399+5 841
Скончалось972+105
Выздоровело10 286+1 830
Инфицировано3 126 806+72 841
Скончалось217 555+6 033
Выздоровело935 308+37 862
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Источник: Reuters

Судьям рекомендовано рассматривать только безотлагательные дела, а при наличии технической возможности — делать это с использованием системы видеоконференц-связи или вебконференции, «с учетом опыта Верховного суда».

Для участия в заседании посредством веб-конференции участники судопроизводства подают в суд заявление в электронном виде с приложением электронных образов документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия, разъяснил Верховный суд.

Первые несколько процессов с использованием веб-конференцсвязи Верховный суд провел 21 апреля, а уже 29 апреля первый арбитражный процесс онлайн состоялся в арбитражном суде Ямало-ненецкого автономного округа.

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