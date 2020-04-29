Верховный суд продлил ограничения в работе судов

Судьям рекомендовано рассматривать только безотлагательные дела, а при наличии технической возможности — делать это с использованием системы видеоконференц-связи или вебконференции, «с учетом опыта Верховного суда».
Для участия в заседании посредством веб-конференции участники судопроизводства подают в суд заявление в электронном виде с приложением электронных образов документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия, разъяснил Верховный суд.
Первые несколько процессов с использованием веб-конференцсвязи Верховный суд провел 21 апреля, а уже 29 апреля первый арбитражный процесс онлайн состоялся в арбитражном суде Ямало-ненецкого автономного округа.