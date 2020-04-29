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16:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Российские власти подтвердили нехватку средств защиты у медиков в регионах

Минздрав и Минпромторг подтвердили дефицит средств индивидуальной защиты (СИЗ) для медиков в российских регионах. Об этом рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич по итогам заседания рабочей группы комитета, передает РИА Новости.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:32 MSK, 29.04
Инфицировано99 399+5 841
Скончалось972+105
Выздоровело10 286+1 830
Инфицировано3 141 981+78 167
Скончалось218 564+6 219
Выздоровело948 545+41 647
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Источник: РИА "Новости"

Менделевич добавил, что Минпромторг «привел очень обнадеживающие данные», согласно которым производство средств защиты для врачей нарастает.

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28 апреля в Минздраве попросили глав медучреждений использовать СИЗ в меньшем количестве и более рационально, а также рекомендовали как можно реже заходить к больным в палаты. По данным РИА Новости, причиной такого заявления стала нехватка масок, халатов, перчаток и других средств защиты. В министерстве также рекомендовали сократить число медработников, которые тесно контактируют с больными пациентами.

Как 29 апреля сообщил внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, за время эпидемии в России умерли более 70 медиков с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Он добавил, что число инфицированных врачей постоянно растет.

За последние сутки в 82 регионах России выявили 5841 случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано 99 399 случаев. Впервые в России за сутки умерли более 100 человек — зафиксировано 108 летальных исходов. За все время эпидемии 972 человека скончались, 10 286 выздоровели.

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Источник:©Аргументы и факты
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