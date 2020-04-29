Российские власти подтвердили нехватку средств защиты у медиков в регионах

Менделевич добавил, что Минпромторг «привел очень обнадеживающие данные», согласно которым производство средств защиты для врачей нарастает.
28 апреля в Минздраве попросили глав медучреждений использовать СИЗ в меньшем количестве и более рационально, а также рекомендовали как можно реже заходить к больным в палаты. По данным РИА Новости, причиной такого заявления стала нехватка масок, халатов, перчаток и других средств защиты. В министерстве также рекомендовали сократить число медработников, которые тесно контактируют с больными пациентами.
Как 29 апреля сообщил внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, за время эпидемии в России умерли более 70 медиков с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Он добавил, что число инфицированных врачей постоянно растет.
За последние сутки в 82 регионах России выявили 5841 случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано 99 399 случаев. Впервые в России за сутки умерли более 100 человек — зафиксировано 108 летальных исходов. За все время эпидемии 972 человека скончались, 10 286 выздоровели.