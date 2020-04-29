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18:31 (мск), источник: РИА Новости

В Турции оценили ситуацию с распространением коронавируса

АНКАРА, 29 апр — РИА Новости. Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что его страна прошла пик эпидемии коронавируса.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:32 MSK, 29.04
Инфицировано99 399+5 841
Скончалось972+105
Выздоровело10 286+1 830
Инфицировано3 142 942+79 128
Скончалось218 649+6 304
Выздоровело948 693+41 795
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Источник: РИА Новости

Как сообщил Коджа накануне, число случаев коронавируса в стране превысило 114 тысяч, умерли около 3 тысяч, вылечились более 38 тысяч человек. При этом число вылечившихся за сутки стало рекордным, впервые превысив 5 тысяч.

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«Уровень летальности от коронавируса в Турции является самым низким в Европе. Пик пандемии в стране прошел. При соблюдении ограничительных мер до конца мая нового роста числа больных не ожидается», — сказал Коджа журналистам.

По словам министра, около 60% зараженных проживают в Стамбуле, и большим успехом властей является то, что удалось сдержать распространения коронавируса в 20-миллионном мегаполисе. Он добавил, что около 6% зараженных в стране составляют медработники.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.

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Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:32 MSK, 29.04
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