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20:14 (мск), источник: Ведомости

Власти разрешили покинуть страну россиянам с видом на жительство за границей

Власти России разрешили проживавшим за границей россиянам покинуть страну через наземные пункты пропуска для возвращения домой. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

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Источник: Reuters

Выезд разрешается на основании второго гражданства, вида на жительство в другой стране или другого документа, подтверждающего право на постоянное проживание. При этом выехать из России можно будет только один раз, отмечается в документе.

До сих пор россияне, имеющие второе гражданство или вид на жительство в другой стране, не могли уехать из России. С начала апреля регулярное авиасообщение с другими странами приостановлено. Выезд через наземные пункты пропуска на границе запретили 30 марта. Россиян, возвращающихся на родину, по-прежнему пропускают в страну.

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