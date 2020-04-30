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01:20 (мск), источник: Известия

В России ответили на угрозы Киева сорвать реализацию «Северного потока — 2»

Обещаниями сорвать завершение строительства «Северного потока — 2» Украина лишь отрабатывает политические моменты, при этом рискуя испортить отношения с Европой. Такое мнение выразили российские политики.

Источник: Известия

Так, депутат Госдумы Виктор Водолацкий указал, что заявления Киева говорят о желании Украины сжечь мосты с РФ и дружественными странами СНГ. При этом украинские власти рискуют испортить отношения и с Европой, которая поддерживает строительство «Северного потока — 2».

Разрубают тот мостик, которые они пытаются построить с Европой.
Виктор Водолацкий
депутат Госдумы (цитата по «РИА Новости»)

В свою очередь, депутат Алексей Чепа призвал не воспринимать угрозы Украины всерьез, потому что проект «Северный поток — 2» — в интересах Европы, так как позволит снизить цены на газ.

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«Не заинтересованы США по причине конкуренции и теоретической возможности продажи своего сжиженного газа в Европу по завышенной цене и Украина, которая просто отрабатывает политические моменты, подыгрывая Вашингтону», — приводит его словам RT.

Сенатор Алексей Пушков сравнил угрозу сорвать строительство с истерикой. Он напомнил о заявлении Киева о готовности остановке транзита российского газа.

«Все “Северный поток — 2” не дает покоя? Сами же сказали: в Киеве готовы к “нулевому транзиту” из России. Вот и не истерите, а будьте готовы», — написал он в Twitter.

29 апреля глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что не видит причин не для «Газпрома» продлевать транзит газа через Украину после 2025 года, а также пообещал приложить все усилия, чтобы сорвать реализацию «Северного потока — 2».

Макогон добавил, что рассчитывает в этом вопросе на помощь Евросоюза, потому что газопровод якобы «идет вразрез с европейскими принципами солидарности».

Ранее в среду эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков рассказал «Известиям» об основных препятствиях перед «Северным потоком — 2». По его помимо задачи физически достроить газопровод «Газпром» должен будет вывести его из-под действия третьего энергопакета.

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