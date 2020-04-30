Минобороны продолжает подготовку к весеннему призыву

Весенний призыв на срочную службу в армии
Пока предполагается, что отправка в войска начнется с 20 мая, сказал Бурдинский. Каждый призывник сразу же после прибытия на сборный пункт будет проходить
Для сохранения здоровья молодого пополнения все воинские перевозки спланированы так, чтобы исключить контакты с другими лицами, заявил начальник ГОМУ. Для этого железнодорожные перевозки будут осуществляться отдельными железнодорожными вагонами или воинскими эшелонами, а количество перевозимых в одном вагоне военнослужащих сокращено на треть. Самолеты гражданской авиации будут использоваться при условии их загрузки только воинскими командами.
Такие же строгие меры перевозок, как ранее заявил министр обороны Сергей Шойгу, будут применяться к увольняемым в запас военнослужащим — их проверят на вирус и довезут до вокзалов на продезинфицированном транспорте Минобороны.
По словам двух источников, близких к Минобороны, окончательное решение о призыве будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Можно предположить, что как минимум в регионах, где существует много очагов заражения, призыв будет отложен.
Алексей Никольский