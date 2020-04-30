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08:01 (мск), источник: Ведомости

Минобороны продолжает подготовку к весеннему призыву

Но окончательного решения по срокам его проведения пока нет.

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Источник: Денис Абрамов / для Ведомостей

Весенний призыв на срочную службу в армии из-за эпидемии коронавирусной инфекции перенесен на май и июнь (по закону он проходит с 1 апреля по 15 июля), но подготовка к нему идет полным ходом. Об этом заявил 29 апреля на коллегии Министерства обороны начальник Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба Евгений Бурдинский. При этом проводятся те мероприятия, которые можно провести без вызова призывников из-за опасений заражения в связи с пандемией COVID-19.

По словам начальника ГОМУ, после обработки характеристик с места учебы, данных о семейном положении и сведений из медицинских учреждений определено 140 000 человек, не имеющих права на отсрочку. Всего ранее планировалось призвать этой весной в Вооруженные силы 135 000 человек.
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Пока предполагается, что отправка в войска начнется с 20 мая, сказал Бурдинский. Каждый призывник сразу же после прибытия на сборный пункт будет проходить экспресс-тестирование на возможное наличие коронавирусной инфекции (тест займет не более 15 минут), будут также организованы замер температуры и регулярная дезинфекция помещений и транспорта с привлечением войск. Медосмотр, отбор, переодевание и отправка коснется только здоровых призывников.

Для сохранения здоровья молодого пополнения все воинские перевозки спланированы так, чтобы исключить контакты с другими лицами, заявил начальник ГОМУ. Для этого железнодорожные перевозки будут осуществляться отдельными железнодорожными вагонами или воинскими эшелонами, а количество перевозимых в одном вагоне военнослужащих сокращено на треть. Самолеты гражданской авиации будут использоваться при условии их загрузки только воинскими командами.

По прибытии в войска молодое пополнение будет отправлено на двухнедельный карантин.

Такие же строгие меры перевозок, как ранее заявил министр обороны Сергей Шойгу, будут применяться к увольняемым в запас военнослужащим — их проверят на вирус и довезут до вокзалов на продезинфицированном транспорте Минобороны.

По словам двух источников, близких к Минобороны, окончательное решение о призыве будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Можно предположить, что как минимум в регионах, где существует много очагов заражения, призыв будет отложен.

Алексей Никольский

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