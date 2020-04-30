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08:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Армия Хафтара приостановила боевые действия

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, осаждающие столицу страны Триполи, заявили в среду, что договорились о гуманитарной паузе в боевых действиях во время священного для мусульман месяца Рамадан.

Источник: Reuters

Ахмед аль-Мисмари, пресс-секретарь ЛНА, заявил на пресс-конференции, что все военные операции по Ливии прекращены в ответ на международные призывы к гуманитарному перемирию, чтобы власти могли сосредоточиться на борьбе с пандемией коронавируса, передает AP.

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Никаких немедленных комментариев от базирующейся в Триполи администрации, известной как Правительство национального согласия, не последовало.

Ранее Халифа Хафтар фактически объявил о своем решении возглавить страну и разрыве подписанного в 2015 году в марокканском городе Схират соглашения о политическом урегулировании. По его словам, в соответствии с пожеланиями народа ливийская армия возьмет на себя роль по управлению страной.

Москва не одобряет заявление главы ЛНА Халифы Хафтара о выходе из политического соглашения и переходе власти в Ливии, заявил глава МИД Сергей Лавров. Глава российского МИД напомнил, что специальный представитель генсека ООН по ливийскому урегулированию ушел в отставку два месяца назад, и до сих пор это место остается вакантным.

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