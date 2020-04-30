06:04 (мск), источник: Известия
В Кремле назвали появление Саакашвили плохой приметой
Возможное назначение
В опубликованном 30 апреля интервью RTVI представитель Кремля указал, что видел информацию СМИ об отказе Киева от этой идее, это было бы хорошо для самой Украины.
Саакашвили — это, конечно, очень плохая примета. Для Грузии — страна развалилась. Ничего хорошего Одесса не получила, для Одессы тоже плохая примета. Плохая примета была и для президента Порошенко, который его трудоустроил, рейтинги его припали немного после этого.
В апреле президент Украины Владимир Зеленский предложил Саакашвили стать
При этом в Раде высмеяли идею возвращения Саакашвили в политику.