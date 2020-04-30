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09:47 (мск), источник: ТАСС

Парламент Южной Кореи одобрил бюджет в $10 млрд для помощи населению на фоне пандемии

Выделенный бюджет оказался больше, чем на стадии проекта, поскольку было принято решение выделить помощь всем домохозяйствам страны, а не только наименее защищенным слоям общества.

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Источник: AFP 2020

ТАСС, 30 апреля. Национальное собрание (парламент) Республики Корея в ночь с 29 на 30 апреля одобрило второй бюджет в размере 12,2 трлн вон ($10 млрд) на поддержку домохозяйств в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщило в четверг по местному времени агентство Yonhap.

Выделенный бюджет в итоге оказался больше, чем на стадии проекта ($6,3 млрд), поскольку было принято решение выделить материальную помощь всем домохозяйствам страны, а не только наименее защищенным слоям общества.

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Возможность оказания поддержки и обеспеченным домохозяйствам вызвала широкую дискуссию между сторонниками правящего лагеря и оппозиции. В числе препятствий для предоставления помощи всем гражданам назывались возможные финансовые трудности в контроле расходов из госказны, которые могли возникнуть впоследствии. Однако правящая в стране Демократическая партия «Тобуро» смогла согласовать с Министерством планирования и финансов Южной Кореи необходимость данного шага.

Вместе с этим правительство предоставляет обеспеченным гражданам право пожертвовать полученные пособия в фонд экстренной финансовой помощи для наиболее нуждающихся.

Таким образом, согласно планам южнокорейских властей, домохозяйства из одного человека смогут получить 400 тыс. вон ($320), из двух человек — 600 тыс. вон ($490), из трех — 800 тыс. вон ($640), из четырех и более — 1 млн вон ($815). Для финансирования нового бюджета правительство намерено скорректировать расходы на текущий год, а также начать выпуск государственных облигаций на сумму 3,4 трлн вон ($2,8 млрд).

Предполагается, что уже в середине мая граждане смогут получить обещанную материальную помощь.

Ранее в марте парламент страны утвердил выделение первого бюджета в 11,7 трлн вон ($9,5 млрд) на борьбу с последствиями пандемии.

По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), рост ВВП Республики Корея может сократиться на 1,2% в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Экономический спад затронет страну впервые с 1998 года, когда он был вызван азиатским финансовым кризисом. Ожидается, что пандемия может стать причиной глобальной рецессии, в связи с чем спад мировой экономики, по прогнозу МВФ, составит 3%.

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10:27 (мск)© Ньюстюб
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