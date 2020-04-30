Песков: динамика пандемии говорит, что выходить на улицы россиянам рано

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Динамика числа заразившихся коронавирусом говорит, что россиянам пока «далеко не время успокаиваться, расслабляться и выходить на улицы». Об этом
«Пока колеблется динамика, пока мы видим прирост, — сказал он. — Пока еще далеко не время успокаиваться, расслабляться и выходить на улицы».
Песков считает, что Россия успешно воспользовалась выигранным временем в борьбе с коронавирусом, расширив за несколько недель возможности системы российского здравоохранения.
«Ситуация в России, действительно, лучше, чем в ряде европейских стран, потому что России удалось использовать временной задел — несколько недель — для того, чтобы расширить возможности системы здравоохранения», — сказал он.
Комментируя последние данные по количеству заразившихся коронавирусом в России, представитель Кремля объяснил этот рост эпидемиологической ситуацией во всем мире. «Вы спрашиваете почему растет количество инфицированных? Растет
При этом, по словам Пескова, «для того, чтобы этот рост купировать для начала и потом вывести тенденцию уже в отрицательные цифры, принимаются самые энергичные меры и в федеральном центре, и в каждом отдельно взятом регионе».