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12:58 (мск), источник: ТАСС

Песков: динамика пандемии говорит, что выходить на улицы россиянам рано

Пресс-секретарь президента считает, что Россия успешно воспользовалась выигранным временем в борьбе с коронавирусом, расширив за несколько недель возможности системы здравоохранения.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:32 MSK, 30.04
Инфицировано106 498+7 099
Скончалось1 073+101
Выздоровело11 619+1 333
Инфицировано3 206 333+79 527
Скончалось227 958+10 403
Выздоровело983 547+48 239
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Источник: Reuters

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Динамика числа заразившихся коронавирусом говорит, что россиянам пока «далеко не время успокаиваться, расслабляться и выходить на улицы». Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в четверг журналистам, комментируя темпы прироста числа заразившихся за минувшие сутки.

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«Пока колеблется динамика, пока мы видим прирост, — сказал он. — Пока еще далеко не время успокаиваться, расслабляться и выходить на улицы».

Песков считает, что Россия успешно воспользовалась выигранным временем в борьбе с коронавирусом, расширив за несколько недель возможности системы российского здравоохранения.

«Ситуация в России, действительно, лучше, чем в ряде европейских стран, потому что России удалось использовать временной задел — несколько недель — для того, чтобы расширить возможности системы здравоохранения», — сказал он.

Комментируя последние данные по количеству заразившихся коронавирусом в России, представитель Кремля объяснил этот рост эпидемиологической ситуацией во всем мире. «Вы спрашиваете почему растет количество инфицированных? Растет из-за пандемии, из-за всемирной пандемии», — сказал он.

При этом, по словам Пескова, «для того, чтобы этот рост купировать для начала и потом вывести тенденцию уже в отрицательные цифры, принимаются самые энергичные меры и в федеральном центре, и в каждом отдельно взятом регионе».

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