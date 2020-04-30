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13:51 (мск), источник: RNS

Верховный суд разъяснил порядок наказания за распространение фейков о коронавирусе

За распространение недостоверной информации о коронавирусе можно наказывать, только если обвиняемый точно осознавал, что распространяет фейки, сообщается в обзоре по отдельным вопросам судебной практики, опубликованом на сайте Верховного суда.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:32 MSK, 30.04
Инфицировано106 498+7 099
Скончалось1 073+101
Выздоровело11 619+1 333
Инфицировано3 207 248+79 729
Скончалось227 971+10 402
Выздоровело984 161+48 515
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Источник: AP 2020

«Размещение лицом в сети интернет <…> материала, содержащего ложную информацию (например, видео-, аудио-, графического или текстового), созданного им самим или другим лицом (в том числе так называемый репост), может быть квалифицировано по статье 2071 или 2072 УК РФ только в случаях, когда установлено, что лицо действовало с прямым умыслом, сознавало, что размешенная им под видом достоверной информация является ложной, и имело цель довести эту информацию до сведения других лиц», — отмечается в материалах суда.

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В суде напомнили, что ответственность за распространении такой недостоверной информации наступает по статьям 207.1 и 207.2 — «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».

При этом отмечается, что для наличия состава преступления необходимо установить публичный характер распространения заведомо ложной информации. Он может проявляться в использовании СМИ, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе мессенджеров (WhatsApp, Viber и других), в массовой рассылке электронных сообщений абонентам мобильной связи, распространении такой информации путем выступления на собрании, митинге, распространения листовок, вывешивания плакатов.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 30 апреля, число случаев заражения в России увеличилось за сутки на 7099 — до 106 498. За весь период в России выздоровели 11619 заболевших, зафиксировано 1073 смерти, связанные с коронавирусом.

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