Верховный суд разъяснил порядок наказания за распространение фейков о коронавирусе

«Размещение лицом в сети интернет <…> материала, содержащего ложную информацию (например, видео-, аудио-, графического или текстового), созданного им самим или другим лицом (в том числе так называемый репост), может быть квалифицировано по статье 2071 или 2072 УК РФ только в случаях, когда установлено, что лицо действовало с прямым умыслом, сознавало, что размешенная им под видом достоверной информация является ложной, и имело цель довести эту информацию до сведения других лиц», — отмечается в материалах суда.
В суде напомнили, что ответственность за распространении такой недостоверной информации наступает по статьям 207.1 и 207.2 — «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».
При этом отмечается, что для наличия состава преступления необходимо установить публичный характер распространения заведомо ложной информации. Он может проявляться в использовании СМИ,
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 30 апреля, число случаев заражения в России увеличилось за сутки на 7099 — до 106 498. За весь период в России выздоровели 11619 заболевших, зафиксировано 1073 смерти, связанные с коронавирусом.