Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 В Крыму нашли затопленный в 1941 году корабль Тайна одной из самых масштабных трагедий в истории судоходства раскрыта в Крыму
Фоторепортажи
26«Лучше меньше, да лучше»
60Телескоп «Хаббл» 30 лет делает нас ближе к звездам
15:27 (мск), источник: РИА Новости

Трамп считает, что США ведут борьбу с коронавирусом лучше Швеции

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон принимает правильные решения в борьбе с COVID-19, в отличие от правительства Швеции.

Коронавирус COVID-19
16:24 (мск)В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:32 MSK, 30.04
Инфицировано106 498+7 099
Скончалось1 073+101
Выздоровело11 619+1 333
Инфицировано3 212 262+72 847
Скончалось228 299+9 843
Выздоровело986 062+38 558
Идёт загрузка
Источник: AFP 2020

«Несмотря на сообщения об обратном, Швеция платит высокую цену за свое решение не вводить режим самоизоляции. На сегодняшний день там погибли 2462 человека, что намного больше, чем в соседних странах, таких как Норвегия (207), Финляндия (206) или Дания (443). Соединенные Штаты приняли правильное решение», — написал Трамп в своем Twitter.

По последним данным, число заразившихся новым коронавирусом в Швеции составило 20 302 человек. Количество случаев заражения коронавирусом в США составляет более миллиона, число жертв достигло 60 207 человек.

Правительство Швеции на сегодняшний день принимает одни из наиболее мягких мер по борьбе с распространением вируса. Официально отменены лишь массовые мероприятия численностью более 500 человек. Школы, детские сады и университеты продолжают работать в обычном режиме. При этом людям с малейшими симптомами респираторных заболеваний рекомендовано оставаться дома. Отдельные компании по собственной инициативе переводят сотрудников на удаленную работу.

Справка
«Мы больше не можем продолжать»: как Европа возвращается к нормальной жизниВ конце прошлой недели Италия, Испания и Франция объявили о постепенном снятии введенных из-за коронавируса ограничений
Читайте также
Брэд Питт высмеял Трампа за странные заявления о коронавирусе
Во время загрузки произошла ошибка.
16:02 (мск)© Ньюстюб
Как коронавирус распространяется при чихании
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:32 MSK, 30.04
 Названы 'выигравшие' от коронавируса страны
Северная Корея без Кима. Что ждет самую закрытую страну
Коронавирус COVID-19
Какие органы поражает коронавирус. Главное о пандемии из зарубежных СМИ
Коронавирус COVID-19: главные события 28 апреля
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса
Президент РФ поручил подготовить параметры поэтапного снятия COVID-ограничений с 12 мая
Песков: россиянам пока рано выходить на улицы
Японцы просят Медведеву покинуть страну за нарушение карантина
Как изменится жизнь россиян с 1 мая
Откуда пошли слухи о смерти Ким Чен Ына и что происходит в КНДР
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 100 тысяч
150 тысяч человек присоединились к «Бессмертному полку онлайн»
«Ситимобил» поможет донорам крови с антителами на COVID-19
Здоровье
Ламы могут спасти человечество от COVID-19 Особые антитела, вырабатываемые иммунной системой животных семейства верблюдовых, не дают коронавирусу проникать в клетки.
Hi-Tech
«Убийцы» Apple AirPods с шикарным звуком и суперценой Твои идеальные наушники!
Горячие темы на Авто
Есть ли жизнь после коронавируса 162
Читая новости... 145
Вирус идиотизма 139
Повышенный расход 129
Кино
Победитель «Маски» ответил на обвинения в плагиате в шоу Артист заявил, что создал кавер, по поводу которого к нему предъявляют претензии в сети, «с нуля»
Новости партнеров
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
"Россия вымрет": священник рассказал, что ждет народ после карантина
У прикованной к постели Бабкиной диагностировали еще одно заболевание
Прощальное фото Лещенко: врачи сделали все, что могли для певца
Gnezdo.ru
Уже не секрет, что ждет Украину в конце мая
Как выглядит жена красавца из Великолепного века
Сегодня стало известно о состоянии Заворотнюк
Большой "бонус" тем, кто сохранил сберкнижку СССР
Леди
Как выглядят квартира и собака 59-летней Елены Малышевой (фото) Рассказываем, как живет автор и ведущая телепрограммы «Жить здорово!» — Елена Малышева.
Дом
Что делать с инфекционными больницами после окончания эпидемии
Когда москвичи начнут съезжать из съемных квартир из-за пандемии
Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Москвичи испугались за свои квартиры из-за самоизоляции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь