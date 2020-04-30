Трамп считает, что США ведут борьбу с коронавирусом лучше Швеции

«Несмотря на сообщения об обратном, Швеция платит высокую цену за свое решение не вводить режим самоизоляции. На сегодняшний день там погибли 2462 человека, что намного больше, чем в соседних странах, таких как Норвегия (207), Финляндия (206) или Дания (443). Соединенные Штаты приняли правильное решение», — написал Трамп в своем Twitter.
По последним данным, число заразившихся новым коронавирусом в Швеции составило 20 302 человек. Количество случаев заражения коронавирусом в США составляет более миллиона, число жертв достигло 60 207 человек.
Правительство Швеции на сегодняшний день принимает одни из наиболее мягких мер по борьбе с распространением вируса. Официально отменены лишь массовые мероприятия численностью более 500 человек. Школы, детские сады и университеты продолжают работать в обычном режиме. При этом людям с малейшими симптомами респираторных заболеваний рекомендовано оставаться дома. Отдельные компании по собственной инициативе переводят сотрудников на удаленную работу.