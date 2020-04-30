Россия обвинила США в понижении «ядерного порога»

Ранее Госдепартамент США опубликовал доклад с обоснованием необходимости создания ядерных боеголовок малой мощности W76−2 и оснащения ими части баллистических ракет подводных лодок Trident-II.
Критику российской стороны вызвал опубликованный на сайте Госдепа США 24 апреля доклад «Укрепление сдерживания и снижение ядерных рисков: дополнительные боеголовки малой мощности для баллистических ракет подводных лодок». Документ подготовлен Бюро замгоссекретаря по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности. В предисловии к докладу сказано, что он призван «объяснить концепцию США» по созданию боезарядов малой мощности W76−2.
О том, что ВМС США начали размещать на своих подлодках класса Ohio баллистические ракеты с ядерными боеголовками пониженной мощности (W76−2), стало известно 4 февраля. Количество новых боеголовок американскими СМИ оценивалось в 50 единиц.
7 февраля глава Пентагона Марк Эспер объяснил смысл этой новации так: «Ядерные боеголовки малой мощности дают президенту — верховному главнокомандующему — возможности для разных вариантов действий. Мы всегда хотим, чтобы имелись варианты действий: они позволяют нам сдерживать конфликты. В конечном счете мы хотим сдерживать конфликт, но если будет необходимо, то хотим быть готовыми воевать и выиграть» (цитата по ТАСС).
В апрельском докладе Госдепа эта мысль разъясняется более подробно. В документе отмечается: модификация прежней версии боеголовки БРПЛ понадобилась США из-за возникновения «новых угроз», прежде всего со стороны России и Китая.
Обе страны обвиняются США в создании и развертывании тактических ядерных вооружений, способных создать преимущества в ходе локальных конфликтов.
«И Москва, и Пекин в последние годы активно работали над тем, чтобы в случае кризисной ситуации иметь возможность выступить против США с использованием ядерных вооружений достратегического уровня. С учетом своих характеристик эти вооружения грозили поставить перед США непреодолимую проблему на ранних стадиях эскалирующего конфликта», — сказано в докладе.
Далее уточняется, в чем могла бы заключаться эта «непреодолимая проблема»: «Если они (Москва и Пекин.— “Ъ”) применят ядерное оружие малой мощности на ограниченном театре военных действий — а российская ядерная доктрина это явно допускает и российские вооруженные силы этот сценарий прорабатывают в своих учениях, мы не должны оказаться перед выбором, наносить ли намного более мощный ядерный удар в ответ или позволить российской или китайской агрессии завершиться успехом».
Говоря о том, что «российская военная доктрина допускает» применение ядерного оружия в локальном конфликте. Госдеп имеет в виду концепцию «Эскалация ради деэскалации».
По мнению многих западных военных экспертов, в своем планировании Москва исходит из следующих предпосылок: если между Россией и одной или несколькими странами НАТО произойдет локальный конфликт с применением обычных вооружений и российские военные сочтут, что терпят поражение, они могут применить тактическое ядерное оружие, чтобы попытаться таким образом завершить противостояние на своих условиях. О том, что российские военные приняли на вооружение доктрину «Эскалация ради деэскалации», официальные лица США впервые заявили в 2015 году (на слушаниях в Конгрессе с участием высокопоставленных представителей Пентагона). С тех пор это предположение на Западе фактически стало аксиомой.
Отметим, что концепции «контролируемой эскалации» были частью военного планирования СССР (как и США) в период Холодной войны, однако по ее окончании обе стороны от них официально отказались.
В России подобного рода идеи с 1990-х годов продолжают поддерживаться рядом военных экспертов. Но официальные лица всякий раз подчеркивают, что Москва такого подхода не придерживается и считает его опасным. «Утверждение о якобы зафиксированном в российской Военной доктрине принципе “эскалации для деэскалации” в отношении применения ядерного оружия не соответствует реалиям и является преднамеренным ее искажением», — заявили «Ъ» в феврале в Минобороны РФ.
Тем не менее, как следует из доклада Госдепа по W76−2, в Вашингтоне продолжают верить в то, что Россия придерживается доктрины «Эскалация ради деэскалации». Или делают вид, что верят. В любом случае необходимость развертывания баллистических ракет с ядерными боеголовками пониженной мощности власти США объясняют прежде всего исходящей от России угрозой. По оценкам экспертов, новая боеголовка W76−2 имеет мощность 5−6 килотонн (в то время как W76−1 имеет около 90−100 килотонн, а W88 — 455 килотонн).
В докладе Госдепа сказано, что, если Россия (а также Китай) будут полагать, что США нечем ответить на ограниченное применение ядерного оружия с их стороны, то существующая система сдерживания окажется неэффективной, а полномасштабная ядерная война — более вероятной. Поэтому, как сказано в документе, США решили обзавестись ядерным оружием малой мощности, которое можно будет применить в ответ на атаку со стороны России или Китая, не задействуя стратегические вооружения.
В Вашингтоне убеждены, что теперь Москва и Пекин будут «менее подвержены соблазну» (цитата из доклада) задействовать ядерное оружие в локальном конфликте, поскольку они будут знать, что никаких преимуществ это им не даст.
По мнению Госдепа, наличие у США маломощных ядерных зарядов повысит порог применения ядерного оружия. «Дополнительные боезаряды малой мощности для баллистических ракет подводных лодок, таким образом, представляют собой важный вклад в укрепление сдерживания и уменьшения ядерных рисков», — заключают составители доклада.
В Москве ситуацию видят диаметрально противоположной.
Сегодня представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия считает разработку и развертывание ядерного оружия малой мощности «опасным шагом». «Он является элементом дестабилизации, — заявила она.— На наш взгляд, здесь очевидным образом происходит целенаправленное стирание грани между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, что неизбежно ведет к понижению ядерного порога и росту угрозы ядерного конфликта».
В МИД РФ предупредили: «Любая атака с применением американской БРПЛ вне зависимости от характеристик ее оснащения будет воспринята как нападение с применением ядерного оружия». И пригрозили: «Желающие порассуждать о “гибкости” американского ядерного потенциала должны понимать, что, согласно российской Военной доктрине, подобные действия будут считаться основанием для ответного применения ядерного оружия со стороны России».