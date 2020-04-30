16:28 (мск), источник: ТАСС
В Киеве заявили, что Саакашвили не назначат на пост вице-премьера Украины
При этом глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия не сказал, где будет работать
КИЕВ, 30 апреля. /ТАСС/. Бывший президент Грузии и
«У нас есть достаточно голосов в парламенте, чтобы принять решение о назначении Саакашвили
По словам главы фракции, рассматривается «другой формат, который обеспечит успех программы, которую он [Саакашвили] хочет выполнять». При этом он не сказал, где будет работать Саакашвили, в кабмине или офисе президента. «Где именно, будет сообщено, возможно, уже сегодня или в начале следующей недели», — ответил Арахамия.
Ранее Саакавшили сообщил, что президент Владимир Зеленский пригласил его в свою команду и предложил пост
Бывший президент Украины Петр Порошенко в 2015 году пригласил Саакашвили в страну, наделил его гражданством и назначил главой Одесской области. Однако вскоре между ними произошел конфликт, и в июле 2017 года, когда Саакашвили был за рубежом, Порошенко лишил его гражданства. В сентябре 2017 года политик при поддержке соратников смог вернуться на территорию Украины и пытался через суд получить статус гражданина, который нуждается в защите, однако в феврале 2018 года его задержали и выдворили в Польшу, после чего он уехал в Нидерланды.
Зеленский в мае 2019 года вернул Саакашвили украинское гражданство. В конце того же месяца он вновь приехал на Украину.