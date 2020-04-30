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16:28 (мск), источник: ТАСС

В Киеве заявили, что Саакашвили не назначат на пост вице-премьера Украины

При этом глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия не сказал, где будет работать экс-президент Грузии.

Источник: Reuters

КИЕВ, 30 апреля. /ТАСС/. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не будет назначен вице-премьером по вопросам реформ в правительстве Украины. Об этом заявил в четверг глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

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«У нас есть достаточно голосов в парламенте, чтобы принять решение о назначении Саакашвили вице-премьером. Но, по моей информации, будет другое решение, и президент уже отработал его с господином Михаилом [Саакашвили]», — сказал Арахамия журналистам в кулуарах Рады.

По словам главы фракции, рассматривается «другой формат, который обеспечит успех программы, которую он [Саакашвили] хочет выполнять». При этом он не сказал, где будет работать Саакашвили, в кабмине или офисе президента. «Где именно, будет сообщено, возможно, уже сегодня или в начале следующей недели», — ответил Арахамия.

Ранее Саакавшили сообщил, что президент Владимир Зеленский пригласил его в свою команду и предложил пост вице-премьера по вопросам реформ. Он даже провел ряд встреч с депутатами разных фракций.

Бывший президент Украины Петр Порошенко в 2015 году пригласил Саакашвили в страну, наделил его гражданством и назначил главой Одесской области. Однако вскоре между ними произошел конфликт, и в июле 2017 года, когда Саакашвили был за рубежом, Порошенко лишил его гражданства. В сентябре 2017 года политик при поддержке соратников смог вернуться на территорию Украины и пытался через суд получить статус гражданина, который нуждается в защите, однако в феврале 2018 года его задержали и выдворили в Польшу, после чего он уехал в Нидерланды.

Зеленский в мае 2019 года вернул Саакашвили украинское гражданство. В конце того же месяца он вновь приехал на Украину.

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