Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Путин отчитал банки за пустые обещания По словам президента, мало объявить о принятых решения, нужно еще их и реализовать
Фоторепортажи
10В Калифорнии зафиксировали аномальное скопление нефтетанкеров
1020 лет назад России передали фрагменты Янтарной комнаты
17:54 (мск), источник: РИА Новости

Коронавирус не был создан искусственно, заявила разведка США

ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости. Разведывательное сообщество США считает, что коронавирус COVID-19 не был создан искусственно, сообщил в четверг офис директора национальной разведки США, который цитирует Ассошиэйтед Пресс.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:32 MSK, 30.04
Инфицировано106 498+7 099
Скончалось1 073+101
Выздоровело11 619+1 333
Инфицировано3 222 107+79 165
Скончалось228 757+10 108
Выздоровело992 592+43 899
Идёт загрузка
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

«Разведывательное сообщество согласно с широким консенсусом ученых, что вирус COVID-19 не был создан человеком и не был генетически модифицирован», — говорится в сообщении офиса.

«Разведсообщество продолжит подробно изучать поступающую информацию и разведданные, чтобы определить, началась ли вспышка (заболевания) от контакта с зараженными животными, или же это было результатом инцидента в лаборатории в Ухане», — говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео не раз упрекали Китай в недостаточной прозрачности данных о происхождении вируса. Помпео многократно призывал Китай сообщить, не мог ли вирус «сбежать» из лаборатории в Уханьском институте вирусологии, где ведутся исследования опасных инфекционных заболеваний.

Офис директора национальной разведки координирует деятельность 17 разведывательных ведомств США, включая ЦРУ, АНБ, ФБР и другие.

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
Читайте также
 Названы 'выигравшие' от коронавируса страны
Северная Корея без Кима. Что ждет самую закрытую страну
Коронавирус COVID-19
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса
Какие органы поражает коронавирус. Главное о пандемии из зарубежных СМИ
Коронавирус COVID-19: главные события 28 апреля
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса
Путин заявил о новой реальности при восстановлении экономики
Японцы просят Медведеву покинуть страну за нарушение карантина
Как изменится жизнь россиян с 1 мая
Москвичам объяснили, что запрещено делать в майские праздники
Жителей Подмосковья обяжут носить маски
150 тысяч человек присоединились к «Бессмертному полку онлайн»
Путин: Мы доказали, что мы вместе, мы единая, сплоченная страна
Здоровье
Ламы могут спасти человечество от COVID-19 Особые антитела, вырабатываемые иммунной системой животных семейства верблюдовых, не дают коронавирусу проникать в клетки.
Hi-Tech
«Убийцы» Apple AirPods с шикарным звуком и суперценой Твои идеальные наушники!
Горячие темы на Авто
Есть ли жизнь после коронавируса 162
Читая новости... 145
Вирус идиотизма 139
Повышенный расход 129
Кино
Победитель «Маски» ответил на обвинения в плагиате в шоу Артист заявил, что создал кавер, по поводу которого к нему предъявляют претензии в сети, «с нуля»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Как выглядит жена красавца из Великолепного века
Большой "бонус" тем, кто сохранил сберкнижку СССР
5 признаков, что у вас в роду была "голубая" кровь
Большой штраф: теперь любой дачник в зоне риска
Леди
Как выглядят квартира и собака 59-летней Елены Малышевой (фото) Рассказываем, как живет автор и ведущая телепрограммы «Жить здорово!» — Елена Малышева.
Дом
Что делать с инфекционными больницами после окончания эпидемии
Когда москвичи начнут съезжать из съемных квартир из-за пандемии
Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Москвичи испугались за свои квартиры из-за самоизоляции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь