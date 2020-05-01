04:54 (мск), источник: BBC News Русская служба
Британия прошла пик коронавируса. Власти готовят план ослабления карантина
Британия прошла пик заболеваемости коронавирусом, заявил
Мы прошли пик и мы движемся вниз. Мы как будто проехали длинный тоннель в горах и теперь видим перед собой свет.
На следующей неделе Джонсон пообещал представить план по ослаблению карантинных мер и восстановления экономики. Его основные цели — перезапустить экономику, снова открыть школы и возобновить работу компаний.
В своем выступлении Джонсон также поблагодарил сотрудников Национальной службы здравоохранения Британии.
По его словам, в оценке ситуации правительство будет руководствоваться пятью критериями. Один из важных критериев — снижение числа R0, то есть количества людей, которых может заразить один носитель вируса.
Сейчас этот показатель в Британии — ниже единицы и находится в диапазоне 0.6−0.9. Это отражается на количестве новых случаев заболевания, которое также падает, заявил научный советник правительства Патрик Уоллес.
Устойчивое падение этого показателя станет условием для ослабления карантинных мер. Среди других условий — отсутствие перегруженности больниц, устойчивое падение смертности и достижение цели правительства по тестированию граждан на Covid-19.
По словам Джонсона, цель тестировать по 100 тысяч граждан каждый день, поставленная Мэттом Хэнкоком, почти достигнута. Накануне в Британии на вирус протестировали более 80 тысяч человек.
Джонсон был госпитализирован в начале марта с симптомами коронавируса и провел три ночи в отделении реанимации. Ранее в четверг Джонсон провел первое заседание правительства после госпитализации.
По последним данным, озвученным Джонсоном, количество связанных с вирусом смертей в Британии достигло 26711 человек.