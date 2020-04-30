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21:53 (мск), источник: Известия

Правительство РФ продолжит работу в штатном режиме

Правительство России продолжит работу в штатном режиме, несмотря на то, что глава кабмина Михаил Мишустин болен COVID-19. Такое заявление в четверг, 30 апреля, сделал пресс-секретарь премьера Борис Беляков.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:32 MSK, 30.04
Инфицировано106 498+7 099
Скончалось1 073+101
Выздоровело11 619+1 333
Инфицировано3 255 454+75 960
Скончалось231 415+5 242
Выздоровело1 008 498+43 541
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Источник: Известия

«В рабочем режиме. Штатно. Заседание правительства 7 мая состоится, как и было запланировано», ― отметил он.

Он рассказал, что самоизоляцию заболевший коронавирусной инфекцией Мишустин будет проводить под наблюдением врачей в одном из медицинских учреждений.

Также Беляков заверил, что все контрактовавшие с премьером лица будут изолированы.

Очное общение с председателем было максимально ограничено уже несколько недель назад. Все встречи и совещания проходили в режиме ВКС или телефонных звонков. Те, кто лично контактировали с Председателем, будут также изолированы и пройдут дополнительное тестирование.
Борис Беляков
пресс-секретарь премьера
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Ранее в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе видеоконференции с президентом страны Владимиром Путиным сообщил, что последние сданные им тесты на наличие коронавирусной инфекции оказались положительными.

В связи с эти он предложил главе государства на должность и.о. российского премьера Андрея Белоусова. Путин позднее подписал соответствующий указ, одобрив кандидатуру, предложенную Мишустиным.

В среду 29 апреля депутат Госдумы от фракции КПРФ Леонид Калашников, у которого обнаружили коронавирусную инфекцию, рассказал о курсе лечения и процедурах, которые он проходит в больнице.

По состоянию на 30 апреля в России общее число заболевших достигло 106 498 человек, умерли 1073 пациента, выздоровели ― 11 619.

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Источник:©Аргументы и факты
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