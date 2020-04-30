Правительство РФ продолжит работу в штатном режиме

«В рабочем режиме. Штатно. Заседание правительства 7 мая состоится, как и было запланировано», ― отметил он.
Он рассказал, что самоизоляцию заболевший коронавирусной инфекцией Мишустин будет проводить под наблюдением врачей в одном из медицинских учреждений.
Также Беляков заверил, что все контрактовавшие с премьером лица будут изолированы.
Очное общение с председателем было максимально ограничено уже несколько недель назад. Все встречи и совещания проходили в режиме ВКС или телефонных звонков. Те, кто лично контактировали с Председателем, будут также изолированы и пройдут дополнительное тестирование.
Ранее в четверг
В связи с эти он предложил главе государства на должность и.о. российского премьера Андрея Белоусова. Путин позднее подписал соответствующий указ, одобрив кандидатуру, предложенную Мишустиным.
В среду 29 апреля депутат Госдумы от фракции КПРФ Леонид Калашников, у которого обнаружили коронавирусную инфекцию, рассказал о курсе лечения и процедурах, которые он проходит в больнице.
По состоянию на 30 апреля в России общее число заболевших достигло 106 498 человек, умерли 1073 пациента, выздоровели ― 11 619.