Трамп не исключил введения новых пошлин на товары из Китая

По мнению президента США, Китай мог бы предотвратить распространение вируса, если бы вовремя прекратил международное авиасообщение. Комментируя информацию СМИ о планах США отказаться от части долговых обязательств перед КНР, Дональд Трамп сказал, что может принять другие меры. «Я могу просто ввести тарифы (на товары из Китая.— “Ъ”)», — сказал он (цитата по AFP).
15 января 2020 года КНР и США подписали рассчитанное на два года соглашение, которое является первой частью торговой сделки. Она предполагает, что США вернутся к тому режиму таможенного тарифа в торговле с КНР, который был по состоянию на конец 2017 года, а Китай снизит уровень тарифных барьеров для экспорта из США.
СМИ сообщали, что США могут ввести против Китая новые санкции
Напомним, 15 апреля Дональда Трамп приостановил финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Президент США уверен, что ВОЗ слишком лояльно относилась к Пекину. Позднее, по данным СМИ, он поручил выяснить, могли ли Китай и ВОЗ скрывать информацию о коронавирусе.