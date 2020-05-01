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08:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Трамп не исключил введения новых пошлин на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп уверен, что распространение коронавируса началось из лаборатории в китайском Ухане. Он заявил на брифинге, что у него есть доказательства этого, но отказался уточнить, какие именно. Трамп пригрозил ввести новые пошлины на товары из КНР.

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Источник: AP 2020

По мнению президента США, Китай мог бы предотвратить распространение вируса, если бы вовремя прекратил международное авиасообщение. Комментируя информацию СМИ о планах США отказаться от части долговых обязательств перед КНР, Дональд Трамп сказал, что может принять другие меры. «Я могу просто ввести тарифы (на товары из Китая.— “Ъ”)», — сказал он (цитата по AFP).

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15 января 2020 года КНР и США подписали рассчитанное на два года соглашение, которое является первой частью торговой сделки. Она предполагает, что США вернутся к тому режиму таможенного тарифа в торговле с КНР, который был по состоянию на конец 2017 года, а Китай снизит уровень тарифных барьеров для экспорта из США.

СМИ сообщали, что США могут ввести против Китая новые санкции из-за коронавируса. В числе рассматриваемых Вашингтоном мер — лишение КНР суверенного иммунитета, благодаря чему правительство США рассчитывает через суд добиться материальной компенсации за пандемию. Также американская администрация обсуждает новую торговую политику в отношениях с КНР.

Напомним, 15 апреля Дональда Трамп приостановил финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Президент США уверен, что ВОЗ слишком лояльно относилась к Пекину. Позднее, по данным СМИ, он поручил выяснить, могли ли Китай и ВОЗ скрывать информацию о коронавирусе.

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