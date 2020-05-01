Трамп заявил, что коронавирус — из китайской лаборатории. Разведка с ним не согласна

Президент США Дональд Трамп заявил, что видел доказательства того, что коронавирус был разработан в Уханьском институте вирусологии. На
Журналист спросил президента Трампа, видел ли он данные, с высокой вероятностью указывающие, что Институт вирусологии в Ухане мог быть источником нового коронавируса. «Да, — ответил президент. — Я видел, видел».
«Они [Китай], возможно, совершили ошибку, или же все началось по ошибке, а они совершили еще одну ошибку — или же
Тем временем аппарат директора Национальной разведки США, который контролирует деятельность американских разведслужб, пришел к выводу, что коронавирус не был создан в лаборатории или генетически модифицирован.
Разведслужбы, как сказано в заявлении, согласны с мнением подавляющего большинства ученых, считающих, что вирус возник в естественных условиях, а затем передался человеку.
Это первый ответ американских спецслужб на циркулирующие как в США, так и в Китае теории заговора о том, что вирус мог быть искусственно создан в китайской лаборатории и выпущен в мир.