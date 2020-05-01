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12:11 (мск), источник: BBC News Русская служба

Трамп заявил, что коронавирус — из китайской лаборатории. Разведка с ним не согласна

Президент США заявил, что у него есть данные об искусственном происхождении коронавируса.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:32 MSK, 01.05
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Источник: AFP 2020

Президент США Дональд Трамп заявил, что видел доказательства того, что коронавирус был разработан в Уханьском институте вирусологии. На пресс-конференции в Белом доме он сказал, что власти Китая либо не смогли остановить распространение вируса, либо решили, что не стоит этого делать.

Журналист спросил президента Трампа, видел ли он данные, с высокой вероятностью указывающие, что Институт вирусологии в Ухане мог быть источником нового коронавируса. «Да, — ответил президент. — Я видел, видел».

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«Они [Китай], возможно, совершили ошибку, или же все началось по ошибке, а они совершили еще одну ошибку — или же кто-то сделал это специально», — добавил Трамп.

Тем временем аппарат директора Национальной разведки США, который контролирует деятельность американских разведслужб, пришел к выводу, что коронавирус не был создан в лаборатории или генетически модифицирован.

Разведслужбы, как сказано в заявлении, согласны с мнением подавляющего большинства ученых, считающих, что вирус возник в естественных условиях, а затем передался человеку.

Это первый ответ американских спецслужб на циркулирующие как в США, так и в Китае теории заговора о том, что вирус мог быть искусственно создан в китайской лаборатории и выпущен в мир.

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BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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