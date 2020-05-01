В РПЦ связали демонтаж мозаики в храме с пожеланием Путина

«Решение было связано с мнением президента Российской Федерации, который посчитал, что его изображение преждевременно», — сказал епископ изданию РБК.
По словам председателя художественного совета по строительству храма Леонида Калинина, панно с мозаикой сохранят. «Насколько мне известно, мозаика сохранена, и она будет находиться в музее или в каком-то еще месте как некий исторический артефакт», — рассказал он.
Напомним, что в этом храме должны были появиться мозаики «Бескровное воссоединение Крыма» с изображением президента России Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и ряда других чиновников, а также «Парад Победы» с руководителем СССР Иосифом Сталиным. По словам настоятеля храма епископа Клинского, изображение на стенах храмов исторических событий и личностей — это традиция. В Кремле сообщили, что Владимир Путин знает о мозаике, но считает, что пока увековечивать его заслуги рано. Открытие храма должно было состояться 6 мая, но его перенесли.