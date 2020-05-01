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18:13 (мск), источник: Коммерсантъ

«Северный поток-2» слишком долго строился

Немецкий регулятор откажет проекту в иммунитете от требований Третьего энергопакета.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Газпром» столкнулся с реальным риском распространения на «Северный поток-2» норм Третьего энергопакета, что в будущем может помешать компании полностью использовать мощности газопровода. Как сообщает немецкая газета Handelsblatt, Федеральное сетевое агентство Германии намерено отказать российскому проекту в нераспространении на него норм европейского регулирования, поскольку проект не будет завершен к концу мая. Немецкий регулятор не согласился с аргументом «Газпрома» о том, что инвестиции в проект были сделаны еще до принятия новых норм европейского законодательства.

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Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNA) предварительно отклонило заявку Nord Stream 2 AG об освобождении проекта «Северный поток-2» от требований газовой директивы ЕС. Впрочем, решение пока не принято, регулятор до 8 мая продолжает собирать замечания заинтересованных сторон, после чего примет «оперативное» решение, сообщила 1 мая газета Handelsblatt со ссылкой на проект решения ведомства.

В середине января BNA приняло заявки от операторов Nord Stream 1 AG и Nord Stream 2 AG, претендующих на освобождение газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» от требований газовой директивы ЕС. Последние поправки к этой директиве требуют от приходящих в страны ЕС морских газопроводов соответствовать требованиям о разделении видов деятельности по поставке и транспортировке газа, а также по доступу к ним третьих лиц.

Nord Stream 2 AG на 100% принадлежит «Газпрому», поэтому требования газовой директивы могут привести к тому, что газопровод можно будет загрузить только наполовину.

Основанием для отказа заявке Nord Stream 2, как пишет издание, стало то, что строительство газопровода будет закончено позднее мая 2019 года.

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Если бы проект был построен до указанного срока, то смог бы избежать требований директивы. В Nord Stream 2, в свою очередь, настаивали, что решение о нераспространении требований должно исходить не из «строительно-технического» смысла этого требования, а с учетом того, что к моменту вступления в силу новых директив внутреннего газового рынка уже были сделаны миллиардные инвестиции. В BNA с этим не согласились, пишет Handelsblatt, сочтя, что при решении вопроса все же следует опираться на «строительно-техническое» понимание термина «завершение проекта», а не на «экономическо-функциональное».

Дело в том, что парламент Германии в конце 2019 года экстренно принял закон, отодвигавший для «Северного потока-2» сроки ввода проекта до 24 мая 2020 года. На тот момент казалось, что это позволит «Газпрому» комфортно завершить стройку, но вслед за этим последовали санкции США против компаний, которые предоставляют услуги по укладке газопровода. Трубоукладчикам швейцарской Allseas пришлось отказаться от прокладки последнего — 160 км — участка трубопровода. Сейчас предположительно для завершения этих работ на Балтику идет судно «Академик Черский», но очевидно, что к 24 мая достроить трубопровод оно не успеет.

В операторе проекта Nord Stream 2 AG уже заявили, что знакомы с предварительным решением регулятора, не согласны с ним и намерены защищать свои права. По данным Handelsblatt, Nord Stream 2 AG может опротестовать решение регулятора в Высшем земельном суде Дюссельдорфа.

Татьяна Дятел.

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