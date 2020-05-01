Меркель и европейские лидеры призвали сделать вакцину от коронавируса доступной всем

«Никто из нас не имеет иммунитета от пандемии и никто из нас в одиночку не победит вирус. Мы действительно не будем в безопасности, пока в безопасности не будем мы все — каждая деревня, каждый город и каждая страна мира», — отмечается в совместной статье Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона,
«Это единственный в своем роде и поистине глобальный вызов. И мы должны непременно создать лучшие условия для его преодоления. Нужно собрать лучшие и самые способные головы мира, чтобы разработать вакцины, лечение и терапии, чтобы наш мир снова сделать здоровым», — подчеркнули они.
«Мы готовы руководить глобальной реакцией и поддержать ее. Наша цель ясна — 4 мая в рамках виртуальной донорской конференции мы для начала намерены собрать €7,5 млрд», — говорится в статье.
«Средства, которые мы мобилизуем, положат начало беспримерному глобальному сотрудничеству между учеными и регулирующими органами, промышленностью и правительствами, международными организациями, фондами и представителями системы здравоохранения», — подчеркнули авторы. Они выразили поддержку ВОЗ и другим организациям, таким как фонд Билла и Мелинды Гейтс.
«Когда мы сможем разработать вакцину, которая будет произведена усилиями всего мира для всего мира, она будет уникальным глобальным общественным благом 21 века. Вместе с нашими партнерами мы берем на себя обязательство сделать его доступным для всех», — заверили лидеры. «Сегодня мир против коронавируса. Вместе мы победим», — убеждены они.
Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась на большинство стран мира и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли.