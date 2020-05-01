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22:34 (мск), источник: ТАСС

Собянин выразил надежду, что Москва избежит пика заражений коронавирусом

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что Москва избежит пика заражения новым коронавирусом, так как для этого нужно, чтобы переболело большое число москвичей.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:32 MSK, 01.05
Инфицировано114 431+7 933
Скончалось1 169+96
Выздоровело13 220+1 601
Инфицировано3 321 402+60 438
Скончалось237 180+5 372
Выздоровело1 043 056+34 378
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Источник: Агентство «Москва»

«Когда у нас этот пик будет? Дай Бог, чтобы его не было вообще. Чтобы этот пик прошел, нужно чтобы 60% населения заразилось. Для Москвы это почти 7 млн человек. Зачем это, такие пики нам проходить?», — сказал он в пятницу в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус», фрагмент которого был показал в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1».

«Может быть, нам проще все-таки выдержать этот напор, дождаться, когда будет производиться вакцина и просто избежать этого пика и заражения такой массы людей?», — добавил он.

В Москве за последние сутки зафиксирован 3 561 случай заражения коронавирусом, всего в столице 57 300 заразившихся. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 114 431 случай заражения, выздоровели 13 220 человек, умерли 1 169. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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