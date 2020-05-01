Собянин выразил надежду, что Москва избежит пика заражений коронавирусом

«Когда у нас этот пик будет? Дай Бог, чтобы его не было вообще. Чтобы этот пик прошел, нужно чтобы 60% населения заразилось. Для Москвы это почти 7 млн человек. Зачем это, такие пики нам проходить?», — сказал он в пятницу в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус», фрагмент которого был показал в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1».
«Может быть, нам проще все-таки выдержать этот напор, дождаться, когда будет производиться вакцина и просто избежать этого пика и заражения такой массы людей?», — добавил он.
В Москве за последние сутки зафиксирован 3 561 случай заражения коронавирусом, всего в столице 57 300 заразившихся. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 114 431 случай заражения, выздоровели 13 220 человек, умерли 1 169. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.