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00:25 (мск), источник: РИА Новости

Ким Чен Ын появился на публике впервые за 20 дней

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын появился на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство Ренхап.

Источник: РИА Новости

Как сообщили северокорейские СМИ, Ким Чен Ын 30 апреля принял участие в запуске завода по производству удобрений в городе Сунчхон.

Северокорейский лидер не появлялся на публике с 12 апреля. После сообщения южнокорейского издания Daily NK о том, что Ким Чен Ын проходит курс лечения после операции, в ряде СМИ и в социальных сетях стали распространяться слухи об угрозе здоровью лидера КНДР.

Daily NK, а также ряд других СМИ, таких как американский телеканал CNN и японский еженедельник «Сюкан Гэндай», в своих сообщениях ссылаются на анонимные источники. Также в СМИ со ссылкой на публикации в социальных сетях стали распространяться слухи о том, что Ким Чен Ын якобы умер.

В то же время власти Южной Кореи отмечали, что, по данным Сеула, Ким Чен Ын жив и здоров. Южнокорейское министерство по делам национального объединения, являющееся профильным органом по межкорейским контактам, также заявило, что не видит подтверждений слухам о проблемах со здоровьем северокорейского лидера.

Глава депутатской группы дружбы с парламентом КНДР Казбек Тайсаев (КПРФ) со ссылкой на представителя посольства Северной Кореи в России в минувший вторник также заявил, что Ким Чен Ын работает.

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Дональд Трамп и Ким Чен Ын не договорились.

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