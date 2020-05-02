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08:50 (мск), источник: ТАСС

Белый дом запретил главному инфекционисту США давать показания Конгрессу

ВАШИНГТОН, 2 мая. /ТАСС/. Белый дом запретил директору Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи давать показания Конгрессу США. Об этом сообщила в пятницу газета The Hill.

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Фаучи входит в созданную президентом США Дональдом Трампом специальную группу по борьбе с распространением в стране коронавируса. На следующей неделе он должен был дать показания одному из подкомитетов комитета по ассигнованиям Палаты представителей, который занимается изучением мер, принимаемых администрацией в связи с пандемией.

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«Администрация проинформировала [демократов] о том, что Белый дом запретил доктору Фаучи давать показания», — приводит The Hill слова представителя комитета по ассигнованиям.

В свою очередь в Белом доме возможное выступление Фаучи перед Конгрессом в данный момент назвали «контрпродуктивным».

«Пока администрация Трампа продолжает принимать общегосударственные ответные меры на COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание — прим. ТАСС) <…>, было бы контрпродуктивно, чтобы люди, участвующие в этих усилиях, появлялись перед Конгрессом <…> Мы привержены работе с Конгрессом и предложим дать показания в подходящее время», — заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир, слова которого приводит The Hill.

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