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05:17 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: в США следят за активностью российских заводов ОПК

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Геопространственная аналитическая компания Orbital Insights, которая базируется в США, утверждает, что отслеживает активность на предприятиях российской оборонной промышленности по сигналам мобильных телефонов на фоне пандемии коронавируса, пишет американское издание Defense One.

Источник: РИА "Новости"

Издание пишет, что Orbital Insights составила отчет, в котором утверждается, что некоторые российские оборонные заводы якобы замедляют производство, снижая число сотрудников, приходящих на предприятия, на фоне пандемии коронавируса. Как сообщает издание, отчет составлен на основе анонимных данных сотовых телефонов и другой информации из открытых источников.

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В частности, в отчете фигурируют НПЦ «Салют», «Уралвагонзавод», «Гидромаш», Казанский авиазавод имени Горбунова.

Defense One пишет, что аналитики американской компании применили машинное обучение и интеллектуальную обработку данных к анонимным данным сотовых телефонов, полученным от различных партнеров. Такие данные якобы могут позволить отслеживать тенденции крупных перемещений людей практически в реальном времени.

Как заявил эксперт компании Orbital Insights Роберт Кардильо, это может «информировать высших должностных лиц о влиянии конкретного ограничения — или о воздействии/последствиях его нарушения». По его словам, исследователи используют данные, чтобы установить базовый уровень активности, а затем найти отклонения и сбои.

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