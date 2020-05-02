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09:24 (мск), источник: РИА Новости

Собянин рассказал о реальном количестве заболевших COVID-19 в Москве

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. По результатам скрининговых исследований реальное количество заболевших COVID-19 в Москве составляет около двух процентов от населения города, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:32 MSK, 02.05
Инфицировано114 431+7 933
Скончалось1 169+96
Выздоровело13 220+1 601
Инфицировано3 344 402+86 406
Скончалось238 787+5 358
Выздоровело1 053 419+38 488
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Источник: РИА Новости

«И это — минимальное значение среди мировых городов, пораженных пандемией. Мы смогли сдержать распространение инфекции благодаря дисциплине и поддержке мер самоизоляции со стороны москвичей», — сообщил Собянин.

По его словам, выявляемость инфекции в Москве удалось увеличить почти в два раза, по этому показателю российская столица вышла в мировые лидеры. Мэр отметил, что это позволяет купировать распространение инфекции на ранних стадиях и своевременно оказывать помощь пострадавшим москвичам.

«Количество тяжело больных растет не так значительно, как могло бы быть при более плохом сценарии. Тем не менее, очевидно, что угроза пока нарастает», — добавил мэр, призвав москвичей относиться к мерам самоизоляции максимально ответственно.

Эпидемия коронавируса

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Пандемия COVID-19 охватила абсолютное большинство стран мира. По данным ВОЗ, вирусом заразились более 3,1 миллиона человек. Из них около 218 тысяч умерли, порядка миллиона вылечились. Наибольшее количество зараженных и жертв зафиксировано в Соединенных Штатах, Испании и Италии.

Россия занимает восьмое место по числу заболевших. Диагноз COVID-19 поставили 114 431 человеку (прирост за сутки 7,4%), из них поправились более 13 тысяч человек, 1169 спасти не удалось.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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