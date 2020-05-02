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15:13 (мск), источник: РИА Новости

В Госдуме прокомментировали прекращение полномочий Назарбаевой

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает, что нужно следить за дальнейшим развитием ситуации с прекращением полномочий депутата сената Казахстана Дариги Назарбаевой, «это как гром среди ясного неба».

Источник: РИА "Новости"

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата сената (верхняя палата) парламента страны Дариги Назарбаевой, сообщила пресс-служба президента.

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«Вся эта история как гром среди ясного неба … Конечно, нужно наблюдать за дальнейшим развитием событий. Отстранив Даригу Назарбаеву, будет ли предложено что-то, будет ли она куда-то перемещена, или речь идёт об увольнении по всем статьям. Если это увольнение по всем статьям, то дальше неминуемо встаёт вопрос, не является ли это следствием закончившегося “медового месяца” или “медового года” во взаимоотношениях с Назарбаевыми вообще. Вот это, конечно, главный вопрос, потому что при всех талантах Дариги она не более и не менее, как представитель отца на высоком государственном посту», — сказал РИА Новости Затулин.

Депутат отметил, что некоторое время назад люди начали обращать внимание, что отец Назарбаевой, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, сложивший полномочия главы государства в марте 2019 года, стал реже появляться на экране, что породило слухи по поводу состояния его здоровья. Но на прошлой неделе Назарбаев провёл заседание Совбеза, тем самым развеяв эти слухи.

Существует масса вариантов, теорий о том … что намеревался дальше делать Назарбаев и следовало ли считать, что Токаев должен через какое-то время уступить место той же Дариге. Некоторые люди считают, что не Дариге, а племяннику Назарбаева, который работает в правоохранительных органах, сыну его старшего брата, для которого вся эта комбинация создавалась, чтобы позволять ему приблизиться к власти и взять в руки бразды правления. Это, повторяю, те версии, которые существовали и существуют с самого начала после того, как Назарбаев сдал свои полномочия.

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