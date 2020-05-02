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22:07 (мск), источник: Интерфакс

Лукашенко до сих пор не сдавал тест на коронавирус

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU — Президент Белоруссии Александр Лукашенко не сдавал тесты на коронавирус, он хорошо себя чувствует, заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:32 MSK, 02.05
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Источник: AP 2020

«Абсолютно точно знаю, что президент до сих пор не делал тест на коронавирус. В этом нет никакой необходимости», — сказала Эйсмонт в эфире телеканала «Беларусь 1».

Она отметила, что президент живет за городом, фактически в деревне, за многие годы не менял своих привычек, ведет здоровый образ жизни, имеет хороший иммунитет и хорошо себя чувствует. «И в этой связи необходимости делать тест нет», — подчеркнула пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что один из членов хоккейной команды президента заразился COVID-19. Кроме того, монастырь, который на Пасху посетил Лукашенко, был закрыт из-за эпидемической обстановки.

По состоянию на 2 мая, в Белоруссии число жертв COVID-19 достигло 97, число зараженных увеличилось до 15 828, за сутки заразились 911 человек.

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