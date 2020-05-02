Лукашенко до сих пор не сдавал тест на коронавирус

«Абсолютно точно знаю, что президент до сих пор не делал тест на коронавирус. В этом нет никакой необходимости», — сказала Эйсмонт в эфире телеканала «Беларусь 1».
Она отметила, что президент живет за городом, фактически в деревне, за многие годы не менял своих привычек, ведет здоровый образ жизни, имеет хороший иммунитет и хорошо себя чувствует. «И в этой связи необходимости делать тест нет», — подчеркнула
Ранее сообщалось, что один из членов хоккейной команды президента заразился COVID-19. Кроме того, монастырь, который на Пасху посетил Лукашенко, был закрыт
По состоянию на 2 мая, в Белоруссии число жертв COVID-19 достигло 97, число зараженных увеличилось до 15 828, за сутки заразились 911 человек.