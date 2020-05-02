СМИ: западные спецслужбы уверены, что Китай скрывал вспышку COVID-19

Согласно тексту документа разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Великобритании), Китай, «подвергая риску другие страны», скрывал любые новости о коронавирусе, заставляя высказывающихся врачей замолчать или «исчезнуть». Также в досье говорится, что Китай уничтожал доказательства наличия коронавируса в лабораториях и отказывался предоставлять биоматериалы ученым, разрабатывающим вакцину.
Отмечается, что Китай еще в начале декабря имел доказательства передачи коронавируса от человека человеку, однако «отрицал это до 20 января». Согласно докладу, ВОЗ также отрицала эту информацию, несмотря на опасения, которые выражали власти Тайваня еще 31 декабря. В досье также говорится, что 3 января Национальный комитет здравоохранения КНР приказал уничтожить образцы коронавируса и не публиковать информацию, связанную с неизвестным заболеванием.
Сообщается, что в досье фигурирует группа ученых под руководством Ши Чжэнли из Уханьского института вирусологии. По данным западных спецслужб, именно группа Ши Чжэнли обнаружила образцы коронавируса в пещере в провинции Юньнань, на которых было замечено поразительное генетическое сходство с COVID-19. Также были обнаружены исследования группы по синтезу коронавируса, выведенного из летучих мышей и не поддающегося лечению.
Отмечается, что, когда исследователь узнала о вспышке коронавируса, она не могла спать из-за опасений, что вспышка началась в ее лаборатории, однако позже успокоилась, так как, по ее словам, геном коронавируса не совпадает с теми вирусами, которые она изучала.
В свою очередь телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя США, что доклад в целом соответствует данным американской разведки.
«Хотя американская разведка не подтверждает существование 15-страничного документа, высокопоставленный чиновник сказал Fox, что сообщения об этом документе согласуются с (данными) американской разведки, что Китай знал о передаче (вируса) от человека к человеку раньше, чем об этом заявил, что он знал, что это был новый коронавирус, раньше, чем об этом заявил, и что вирус был распространен шире, чем Китай сообщил международному сообществу в первые недели вспышки», — говорится в статье Fox News.
Вместе с тем авторы публикации отмечают, что между разведками союзников есть некоторые расхождения. В частности, Австралия считает, что вирус возник на рынке, как утверждают власти КНР, а американское разведывательное сообщество, в которое входят 17 ведомств, еще не определилось с этим и все еще склоняется не в пользу этой теории.
Порядка 70−75% этих ведомств уверены, что вирус возник в лаборатории в городе Ухань, а остальные пока не соглашаются с этим, поскольку «не видят дыма, которого не бывает без огня».
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что американская сторона рассматривает версии, что новый коронавирус возник в лаборатории в китайском городе Ухань, и намерена установить его происхождение. Американский президент пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку COVID-19. Ранее МИД КНР заявлял, что Китай с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
Президент США также заявил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ, которая, по его словам, не предоставила информацию о коронавирусе своевременно, а также не довела правду до мировой общественности. Критика Трампа в адрес ВОЗ прозвучала на фоне сложной ситуации с пандемией в США, которые вышли на первое место как по числу заболеваний, так и по числу умерших, а также обвинений в адрес самого президента в том, что он слишком поздно ввел необходимые для борьбы с пандемией меры.