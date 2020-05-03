05:42 (мск), источник: РИА Новости
Джонсон рассказал, как врачи собирались объявить о его смерти
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости.
«Я был не в самой блестящей форме и знал, что существуют запасные планы действий. У врачей были все виды планов относительно того, что делать если все пойдет крайне плохо», — рассказал Джонсон.
По словам британского премьера, он получал «литры и литры» кислорода в больнице и задавался вопросом, как он собирается выбираться из этой ситуации. Он также назвал себя счастливчиком. Джонсон в интервью еще раз поблагодарил лечивших его медицинских работников.
Ранее стало известно, что новорожденного сына Бориса Джонсона назвали Уилфредом Лори Николасом. Имя Николас ребенку дали в честь двух врачей, спасших жизнь премьера.
Шестого апреля офис премьера объявил об ухудшении состояния Джонсона и о том, что его доставили в реанимацию. На следующий день стало известно, что состояние премьера стабильно, подключение к ИВЛ ему не потребовалось, он дышит самостоятельно и получает стандартное кислородное лечение. Девятого апреля главу правительства перевели из реанимации в обычную палату.