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05:42 (мск), источник: РИА Новости

Джонсон рассказал, как врачи собирались объявить о его смерти

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, перенесший коронавирус, сообщил изданию Sun, что врачи собирались объявить о его смерти.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 06:32 MSK, 03.05
Инфицировано124 054+9 623
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Выздоровело15 013+1 793
Инфицировано3 428 114+83 840
Скончалось243 829+5 054
Выздоровело1 093 137+39 793
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Источник: AP 2020

«Я был не в самой блестящей форме и знал, что существуют запасные планы действий. У врачей были все виды планов относительно того, что делать если все пойдет крайне плохо», — рассказал Джонсон.

По словам британского премьера, он получал «литры и литры» кислорода в больнице и задавался вопросом, как он собирается выбираться из этой ситуации. Он также назвал себя счастливчиком. Джонсон в интервью еще раз поблагодарил лечивших его медицинских работников.

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Ранее стало известно, что новорожденного сына Бориса Джонсона назвали Уилфредом Лори Николасом. Имя Николас ребенку дали в честь двух врачей, спасших жизнь премьера.

Премьер-министр объявил, что заражен коронавирусом, 27 марта. С тех пор он находился в самоизоляции, но продолжал работать. Третьего апреля он сообщил о высокой температуре, а через день попал в больницу.

Шестого апреля офис премьера объявил об ухудшении состояния Джонсона и о том, что его доставили в реанимацию. На следующий день стало известно, что состояние премьера стабильно, подключение к ИВЛ ему не потребовалось, он дышит самостоятельно и получает стандартное кислородное лечение. Девятого апреля главу правительства перевели из реанимации в обычную палату.

Премьер-министр вернулся в лондонскую резиденцию на Даунинг-стрит 26 апреля и приступил к работе на следующий день.

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