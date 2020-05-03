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09:22 (мск), источник: BBC News Русская служба

Гуманитарные противогазы и перчатки для кухни. Чем Россия помогла США

Российские власти выставили США счет на сумму почти в 660 тысяч долларов за медицинское оборудование и защитные средства, поставленные 1 апреля в качестве гуманитарной помощи. По утверждению американских специалистов, часть груза оказалась бесполезной.

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Источник: PERMANENT REPRESENTATIVE OF RUSSIA TO THE UN

О том, что американская сторона согласилась оплатить ровно половину груза, доставленного в США в самом начале прошлого месяца, стало известно уже на следующий день после того, как транспортный самолет Ан-124 «Руслан» ВКС России совершил посадку в нью-йоркском аэропорту им. Кеннеди.

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До этого в Кремле говорили, что речь идет о «помощи гуманитарного характера», а Дональд Трамп публично приветствовал российскую инициативу."Это был очень приятный жест со стороны президента Путина, и я мог сказать: «Нет, спасибо», или я мог сказать: «Спасибо», но это был большой самолет медицинских поставок очень высокого качества, и я сказал: «Я это приму», — заявил президент США, отвечая на вопросы журналистов 2 апреля.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, договоренность об отправке гуманитарного груза была достигнута во время телефонного разговора лидеров двух государств. «На фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в Америке была предложена помощь в виде медицинской техники и средств защиты», — подчеркнул он. О том, что часть «гуманитарной помощи» будет оплачена, Песков не упомянул.

Уже на следующий день официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус в своем «Твиттере» заявила, что «США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая аппараты вентиляции легких и средства индивидуальной защиты».

После целой череды согласований российский МИД все же признал, что половина «гуманитарного груза» была оплачена Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Остальное американская сторона должна оплатить «самостоятельно».

Что привез «Руслан»?

Согласно описи гуманитарного груза, предоставленной телекомпании ABC американским агентством по чрезвычайным ситуациям (FEMA), на борту российского транспортника находилось 4 тысячи промышленных противогазов М-95, полностью закрывающих лицо, 15 тысяч респираторов, 80 тысяч упаковок антисептика, 400 тысяч различных предметов медицинской одежды, включая защитные комбинезоны, и 30 тысяч перчаток. Среди них, правда, оказались как хирургические, так и резиновые, используемые на кухнях.

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Кроме этого, в США были доставлены 45 аппаратов вентиляции легких «Авента-М».

В ответ на запрос Русской службы Би-би-си в агентстве FEMA подтвердили, что привезенный «Русланом» груз был передан в подразделения агентства по чрезвычайным ситуациям в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, но не смогли уточнить, было ли оборудование доставлено в больницы.

«Насколько мне известно, с аппаратами вентиляции легких были проблемы, так как они рассчитаны на напряжение 220 вольт, а в сетях в США используется напряжение 110 вольт», — осторожно предположил представитель агентства.

Он также подтвердил, что промышленные противогазы М-95, присланные российской стороной, «отвечают требованиям военных по защите от химической и биологической угрозы», но не используются в медицинских учреждениях.

Санкционный груз?

Многочисленные комментаторы в США расценили прибывший «гуманитарный груз», как очередную «пропагандистскую ловушку» Кремля.

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В своем «Твиттере» бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что доставленный груз является «не подарком Кремля, а подарком Кремлю».

Как минимум две российские структуры, участвовавшие в отправке груза, оказались в американском санкционном списке. Российский фонд прямых инвестиций был включен в список секторальных санкций США в июле 2014 года в связи с событиями на Украине. Незадолго до этого санкции были введены и в отношении концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), одно из подразделений которого — Уральский приборостроительный завод — является производителем тех самых аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М», включенных в «гуманитарную поставку».

По словам бывшего координатора санкционной политики Госдепартамента США Дэниела Фрида, введенные против РФПИ и концерна КРЭТ санкции предусматривают запрет на привлечение кредитов и займов, а также вводят визовые запреты для руководителей. Американские граждане и компании не имеют права вести с ними какую-либо экономическую деятельность и покупать произведенное при их участии оборудование:

Речь идет о гуманитарном медицинском грузе в условиях эпидемии, так что в данном случае могли быть сделаны определенные исключения.

В агентстве FEMA также подчеркнули, что вопрос об оплате американской стороной «гуманитарного груза» уже решен. «Госдепартамент получил итоговый счет, выставленный правительством России, на сумму в $659 283, — сообщили в агентстве. — После того как будет закончено оформление необходимых документов, Госдепартамент оплатит выставленный счет, а FEMA, в свою очередь, возместит дипломатическому ведомству понесенные расходы».

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