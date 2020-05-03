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09:18 (мск), источник: РИА Новости

Бывший канцлер Германии призвал отменить антироссийские санкции

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Герхард Шредер высказался за отмену антироссийских санкций, введенных ЕС после воссоединения России с Крымом, и подчеркнул, что сотрудничество с Россией особенно необходимо в экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса.

Взаимные санкции РФ и Запада
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:32 MSK, 03.05
Инфицировано124 054+9 623
Скончалось1 222+57
Выздоровело15 013+1 793
Инфицировано3 428 490+83 287
Скончалось243 837+5 041
Выздоровело1 095 873+40 210
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Источник: РИА Новости

В интервью изданию Tagesspiegel Шредер отметил, говоря о Второй мировой войне, что «тот факт, что Россия готова, несмотря на ужасное прошлое, взаимодействовать с новой Германией в духе доверия, нельзя переоценить».

«То, что мы поддерживаем санкции против России, идет вразрез с этим. Во-первых, они пробуждают в России исторические воспоминания, а во-вторых — не меняют российскую политику. Именно сейчас, когда из-за кризиса в связи с коронавирусом нас ждут трудные времена в экономике, необходимо больше сотрудничества. Поэтому бессмысленные санкции следует отменить», — отметил Шредер в интервью немецкому изданию.

«Любой, кто считает, что посредством санкций можно принудить Россию к чему-либо, ошибается. Ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине. Это реальность», — подчеркнул экс-канцлер ФРГ.

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Говоря о ситуации на востоке Украины, Шредер отметил, что «мирное сосуществование будет только в том случае, если Украина станет федеративным государством, в котором восток страны получит больше автономии».

Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и назвала язык санкций непродуктивным.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций.

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