Бывший канцлер Германии призвал отменить антироссийские санкции

В интервью изданию Tagesspiegel Шредер отметил, говоря о Второй мировой войне, что «тот факт, что Россия готова, несмотря на ужасное прошлое, взаимодействовать с новой Германией в духе доверия, нельзя переоценить».
«То, что мы поддерживаем санкции против России, идет вразрез с этим. Во-первых, они пробуждают в России исторические воспоминания, а во-вторых — не меняют российскую политику. Именно сейчас, когда из-за кризиса в связи с коронавирусом нас ждут трудные времена в экономике, необходимо больше сотрудничества. Поэтому бессмысленные санкции следует отменить», — отметил Шредер в интервью немецкому изданию.
«Любой, кто считает, что посредством санкций можно принудить Россию к чему-либо, ошибается. Ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине. Это реальность», — подчеркнул экс-канцлер ФРГ.
Говоря о ситуации на востоке Украины, Шредер отметил, что «мирное сосуществование будет только в том случае, если Украина станет федеративным государством, в котором восток страны получит больше автономии».
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и назвала язык санкций непродуктивным.
Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций.