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11:48 (мск), источник: Ведомости

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии госпитализированного премьера

Пресс-служба правительства впервые прокомментировала состояние премьер-министра Михаила Мишустина, госпитализированного 30 апреля после заражения коронавирусом.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:32 MSK, 03.05
Инфицировано134 686+10 633
Скончалось1 280+58
Выздоровело16 639+1 626
Инфицировано3 440 904+83 454
Скончалось243 922+4 972
Выздоровело1 097 858+39 262
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Источник: РИА "Новости"

По словам пресс-секретаря правительства Бориса Белякова, состояние Мишустина «в целом нормальное».

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Премьер работает с документами и активно контактирует по телефону с коллегами. «Михаил Владимирович остается под наблюдением специалистов. Продолжает лечение», — сказал Беляков, не уточнив, в какую именно больницу госпитализирован премьер.

После сообщения о болезни Мишустина президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому исполняющим обязанности премьера был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов. Позже стало известно, что COVID-19 также подтвержден у министра строительства Владимира Якушева и одного из его заместителей.

По данным на 3 мая, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в России составляет 134 687 человек, в том числе 68 606 — в Москве. 3 мая власти сообщили, что впервые количество выявленных за сутки зараженных коронавирусом превысило 10 000 человек.

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