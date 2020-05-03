Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии госпитализированного премьера

По словам
Премьер работает с документами и активно контактирует по телефону с коллегами. «Михаил Владимирович остается под наблюдением специалистов. Продолжает лечение», — сказал Беляков, не уточнив, в какую именно больницу госпитализирован премьер.
После сообщения о болезни Мишустина президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому исполняющим обязанности премьера был назначен первый
По данным на 3 мая, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в России составляет 134 687 человек, в том числе 68 606 — в Москве. 3 мая власти сообщили, что впервые количество выявленных за сутки зараженных коронавирусом превысило 10 000 человек.