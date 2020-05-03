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15:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Лукашенко решил не отменять в Белоруссии парад на 9 Мая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не может отменить парад Победы 9 Мая, несмотря на пандемию коронавируса COVID-19. Также он приветствовал желание российских депутатов и сенаторов посетить это мероприятие, но не назвал, кто именно готов приехать в Минск.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:32 MSK, 03.05
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Источник: Reuters
Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь… И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого скажут, что испугались.
Александр Лукашенко
(цитата по «БелТА»)

Он сослался на память погибших в Великой Отечественной войне, которые «умирали, может быть, и от вирусов», и сообщил, что «тысячи и тысячи» белорусов хотят, чтобы мероприятие состоялось.

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При этом белорусский лидер подчеркнул, что «никого на это массовое мероприятие тащить не надо», особенно участников войны, которые «первыми затребовали, чтобы их привезли».

Александр Лукашенко также сообщил, что некоторые российские депутаты и сенаторы изъявили желание посетить парад в Минске. «Мы приветствуем это. Пусть приезжают. Если надо для этого выделить средства связи, мы обеспечим. У нас аэропорт открыт. Думаю, мы с руководством России договоримся о перелете желающих побывать у нас», — сказал президент Белоруссии. Напомним, в России в этом году парад Победы отложен из-за угрозы распространения коронавируса.

Белоруссия остается одной из немногих стран Европы, где не были введены обязательные ограничения из-за пандемии коронавируса. Александр Лукашенко не раз критиковал вводимые в других странах строгие меры. Однако все больше белорусов сомневаются в правильности такого подхода: как следует из обнародованных 29 апреля результатов соцопроса, 65% граждан страны предпочли бы более жесткие мероприятия по ограничению контактов. По последним данным, в Белоруссии число заболевших коронавирусом достигло 15,8 тыс. Умерли 97 человек.

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