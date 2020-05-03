Песков: Путину, как и всем, придется еще какое-то время жить в условиях ограничений

Нам всем придется еще
какое-товремя жить в условиях этих мер предосторожности, особенно главе государства.
Он отметил, что эти меры «нельзя будет отменить за одну ночь или за одну секунду росчерком пера». При этом степень эпидемиологической опасности «одинакова для всех вне зависимости от должности».
По его словам, сложный механизм управления в России требует личного участия в нем президента. «Устал ли Путин от этого? Он получил поддержку от людей на выборах, когда выставлял свою кандидатуру. Это его непосредственные президентские функции», — сказал Дмитрий Песков.
Представитель Кремля также сообщил, что Владимир Путин 9 мая возложит цветы к Вечному огню в Александровском саду в Москве и выступит с обращением к россиянам.
Напомним, 30 апреля глава правительства Михаил Мишустин в ходе видеоконференции с президентом сообщил, что болен коронавирусом. На время госпитализации