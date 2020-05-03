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16:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков: Путину, как и всем, придется еще какое-то время жить в условиях ограничений

Президенту Владимиру Путину, как и всем жителям России, придется «еще какое-то время» жить, соблюдая необходимые меры предосторожности в связи с угрозой коронавируса COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Глава государства сейчас работает из своей резиденции в Ново-Огарево «в почти изолированном режиме», при этом охрана его здоровья обеспечивается на максимально высоком уровне.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:32 MSK, 03.05
Инфицировано134 687+10 633
Скончалось1 280+58
Выздоровело16 639+1 626
Инфицировано3 449 986+85 451
Скончалось244 239+5 003
Выздоровело1 101 375+40 758
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Источник: Пресс-служба Президента России
Нам всем придется еще какое-то время жить в условиях этих мер предосторожности, особенно главе государства.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Он отметил, что эти меры «нельзя будет отменить за одну ночь или за одну секунду росчерком пера». При этом степень эпидемиологической опасности «одинакова для всех вне зависимости от должности».

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По его словам, сложный механизм управления в России требует личного участия в нем президента. «Устал ли Путин от этого? Он получил поддержку от людей на выборах, когда выставлял свою кандидатуру. Это его непосредственные президентские функции», — сказал Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также сообщил, что Владимир Путин 9 мая возложит цветы к Вечному огню в Александровском саду в Москве и выступит с обращением к россиянам.

Напомним, 30 апреля глава правительства Михаил Мишустин в ходе видеоконференции с президентом сообщил, что болен коронавирусом. На время госпитализации премьер-министра его обязанности исполняет вице-премьер Андрей Белоусов. Самочувствие Мишустина «в целом нормальное». Также COVID-19 подтвержден у главы Минстроя Владимира Якушева, он госпитализирован.

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