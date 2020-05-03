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18:52 (мск), источник: Интерфакс

Помпео заявил, что COVID-19 вышел из лаборатории в Ухане

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU — В Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств, указывающих на то, что коронавирус COVID-19 начал распространяться по миру из лаборатории в китайском городе Ухань, сообщил в воскресенье в интервью американскому телеканалу ABC News госсекретарь США Майкл Помпео.

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Коронавирус COVID-19
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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:32 MSK, 03.05
Инфицировано134 687+10 633
Скончалось1 280+58
Выздоровело16 639+1 626
Инфицировано3 452 285+83 077
Скончалось244 320+4 872
Выздоровело1 101 695+40 820
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Источник: Reuters

«Существует значительные свидетельства того, что этот вирус вышел (из стен) той самой лаборатории в Ухане», — сказал он.

Мы с самого начала говорили, что вирус появился в Ухане, теперь это может видеть весь мир.
Майкл Помпео
госсекретарь США

Он отметил, что многие эксперты считают, что вирус имеет искусственное происхождение, в то же время добавив, что осведомлен о сообщениях ученых, которые на основании анализов ДНК говорят о природном происхождении COVID-19.

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Помпео воздержался от ответа на вопрос о том, было ли распространение вируса намеренным или это случилось вследствие происшествия в лаборатории.

«Мы делаем все от нас зависящее, чтобы получить ответы на все эти вопросы. Мы пытаемся направить группу (экспертов) туда, Всемирная организация здравоохранения пытается направить группу (экспертов) туда, и в другие лаборатории в Китае, но китайская компартия продолжает блокировать доступ», — добавил он.

В конце апреля президент США Дональд Трамп заявил, что проводимое его страной расследование позволит получить всю информацию о происхождении COVID-19.

Ранее сообщалось, что США ведут полномасштабное расследование того, откуда появился коронавирус и почему в КНР не удалось быстро остановить его распространение. Согласно одной из версий, появившихся в СМИ, в Вашингтоне не исключают, что вирус происходит из научной лаборатории в китайском городе Ухань.

В то же время разведсообществе США высказали предположение, что COVID-19 не был синтезирован искусственно.

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