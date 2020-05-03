Помпео заявил, что COVID-19 вышел из лаборатории в Ухане

«Существует значительные свидетельства того, что этот вирус вышел (из стен) той самой лаборатории в Ухане», — сказал он.
Мы с самого начала говорили, что вирус появился в Ухане, теперь это может видеть весь мир.
Он отметил, что многие эксперты считают, что вирус имеет искусственное происхождение, в то же время добавив, что осведомлен о сообщениях ученых, которые на основании анализов ДНК говорят о природном происхождении COVID-19.
Помпео воздержался от ответа на вопрос о том, было ли распространение вируса намеренным или это случилось вследствие происшествия в лаборатории.
«Мы делаем все от нас зависящее, чтобы получить ответы на все эти вопросы. Мы пытаемся направить группу (экспертов) туда, Всемирная организация здравоохранения пытается направить группу (экспертов) туда, и в другие лаборатории в Китае, но китайская компартия продолжает блокировать доступ», — добавил он.
В конце апреля президент США Дональд Трамп заявил, что проводимое его страной расследование позволит получить всю информацию о происхождении COVID-19.
Ранее сообщалось, что США ведут полномасштабное расследование того, откуда появился коронавирус и почему в КНР не удалось быстро остановить его распространение. Согласно одной из версий, появившихся в СМИ, в Вашингтоне не исключают, что вирус происходит из научной лаборатории в китайском городе Ухань.
В то же время разведсообществе США высказали предположение, что COVID-19 не был синтезирован искусственно.