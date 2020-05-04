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08:12 (мск), источник: РИА Новости

ЦИК Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

АЛМА-АТА, 4 мая — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана прекратила полномочия депутата сената (верхняя палата) парламента Дариги Назарбаевой, сообщила пресс-служба Центризбиркома.

Источник: РИА Новости

В субботу пресс-служба президента Казахстана сообщила, что глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий Назарбаевой в качестве депутата сената. Причина этого решения до настоящего времени не обнародована. Позже Токаев в Twitter поблагодарил Назарбаеву за активную и плодотворную работу в должности председателя сената.

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«Четвертого мая 2020 года состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, на котором было принято постановление «О прекращении полномочий депутата Сената Парламента Республики Казахстан Назарбаевой Д. Н.», — говорится в сообщении на сайте ЦИК.

Согласно сообщению, полномочия депутата сената Назарбаевой прекращены в соответствии с конституцией, законом «О парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» на основании указа президента от 2 мая 2020 года № 315 «О Назарбаевой Д. Н.».

Назарбаева — старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сложившего полномочия главы государства в марте 2019 года. Была депутатом сената с сентября 2016 года, спикером палаты она была избрана в марте 2019 года. В августе 2019 года Токаев переназначил Назарбаеву депутатом сената в связи с истечением срока полномочий.

Должность спикера сената, согласно конституции Казахстана, является второй после поста президента. В случае досрочного освобождения или отрешения от должности президента, а также его смерти полномочия президента на оставшийся срок переходят к председателю сената.

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