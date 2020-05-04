13:26 (мск), источник: Life.ru
Генсек ООН назвал основное достижение организации за 75 лет
Он подчеркнул, что превыше всего — мир и безопасность.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что благодаря действиям организации в мире не произошло третьей мировой войны.
Человечеству удалось благодаря ООН и усилиям других организаций прожить эти 75 лет без сползания к катастрофической ситуации, подобной Первой мировой войне и Второй мировой войне. Это наше основное достижение на сегодня.
Генсек ООН отметил, что на первом месте у организации — мир и безопасность.
Напомним, ранее в ООН заявили, что возврата к «старой нормальности» после пандемии не будет. Организация обратилась к правительствам всех стран с призывом принимать срочные меры для создания новой экономики и увеличения рабочих мест после эпидемии.