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13:26 (мск), источник: Life.ru

Генсек ООН назвал основное достижение организации за 75 лет

Он подчеркнул, что превыше всего — мир и безопасность.

Источник: Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что благодаря действиям организации в мире не произошло третьей мировой войны.

Человечеству удалось благодаря ООН и усилиям других организаций прожить эти 75 лет без сползания к катастрофической ситуации, подобной Первой мировой войне и Второй мировой войне. Это наше основное достижение на сегодня.
Антониу Гутерриш
(цитата по ТАСС)

Генсек ООН отметил, что на первом месте у организации — мир и безопасность.

Напомним, ранее в ООН заявили, что возврата к «старой нормальности» после пандемии не будет. Организация обратилась к правительствам всех стран с призывом принимать срочные меры для создания новой экономики и увеличения рабочих мест после эпидемии.

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