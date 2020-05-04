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15:02 (мск), источник: ТАСС

Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом море

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/ — Речь идет об эсминцах Porter, Donald Cook, Franklin D. Roosevelt ВМС США и фрегате Kent ВМС Великобритании.

Источник: AP 2020

Силы Северного флота взяли на сопровождение зашедшие утром в понедельник в Баренцево море четыре фрегата с управляемым ракетным оружием (УРО) объединенных военно-морских сил (ОВМС) стран НАТО. Об этом сообщили в понедельник в Национальном центре управления обороной РФ (НЦУО, входит в Минобороны).

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«Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО в составе эсминцев УРО (ПРО) Porter, Donald Cook, Franklin D. Roosevelt ВМС США и фрегата УРО Kent ВМС Великобритании, зашедшей в 07:00 мск 4 мая в акваторию Баренцева моря», — сказали в НЦУО.

Эсминцы США Donald Cook (бортовой номер 75), Porter (б. н. 78) и Roosevelt (б. н. 80) относятся к классу Arleigh Burke, оснащены системой противоракетной обороны Aegis с универсальными пусковыми установками Mk-41, которые способны запускать как зенитные ракеты, так и крылатые ракеты Tomahawk. Британский фрегат Kent способен нести до восьми противокорабельных крылатых ракет Harpoon.

Силы и средства Военно-морского флота РФ регулярно берут на сопровождение корабли НАТО, в том числе в акватории Черного моря. Так, в 13 апреля Национальный центр управления обороной России сообщил, что Черноморский флот взял на сопровождение вошедший в акваторию Черного моря эсминец ВМС США Porter.

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