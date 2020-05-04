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15:22 (мск), источник: ТАСС

Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером

КИЕВ, 4 мая. /ТАСС/ — Лидер украинской партии и парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером. Это следует из ее декларации на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Источник: AP 2020

В документе появилась запись о получении дохода в размере 148,34 млн гривен (около $5,5 млн) в виде компенсации убытков, понесенных от политических гонений. Тимошенко указала, что получила эту сумму 24 апреля 2020 года. Видом дохода указана «компенсация ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011−2014 годов, полученная в США на стадии досудебного урегулирования». Источником дохода указана компания Reid, Collins, Tsai LLP.

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Год назад Тимошенко в своей декларации указала, что она не владеет недвижимостью и машинами. Проживает она в элитном поселке Козин под Киевом. Там арендует дом площадью 588 кв. м и четыре земельных участка общей площадью более 6 тыс. кв. м. Снимает жилье Тимошенко у двоюродной сестры Татьяны Шараповой.

Живет Тимошенко на депутатскую зарплату. За год заработала 225 тыс. гривен (более $8 тыс.) и еще 250 тыс. гривен (более $9 тыс.) на выполнение депутатских обязанностей. На банковском счету у политика лежит 614 тыс. гривен (около $23 тыс.). Кроме того, Тимошенко имеет коллекцию ювелирных изделий с жемчугом — серьги, кольца и ожерелья. Все они люксовых брендов — Chanel, Cartier, Mikimoto и др.

Муж политика, Олександр Тимошенко — предприниматель. Он владеет долей компании «Геофорс», занимающейся производством электроэнергии и компанией «Леди Ю», занимающейся производством парфюмерных и косметических средств.

В октябре 2011 года Тимошенко была приговорена к семи годам лишения свободы за якобы превышение служебных полномочий при подписании газового контракта с Россией в 2009 году.

Отбывать наказание ее отправили в декабре того же года в Качановскую колонию Харькова. С мая 2012 года Тимошенко находилась на лечении в больнице «Укрзжелдороги». В феврале 2014 года в результате госпереворота на Украине она была освобождена по решению Верховной рады.

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