Кремль анонсировал совещание Путина по борьбе с коронавирусом

По его словам, также будут заслушаны рекомендации специалистов.
В ходе своего последнего выступления 28 апреля глава государства поручил правительству и Роспотребнадзору подготовить план постепенного выхода с 12 мая из режима ограничений, введенного в связи с угрозой распространения коронавируса. Регионы должны ознакомиться с соответствующим планом к 5 мая.
Российский лидер подчеркивал, что ограничительные меры будут сниматься поэтапно в каждом регионе, а не одномоментно, поскольку в некоторых субъектах ситуация остается сложной.
В России, по данным на 4 мая, зафиксировано более 145 тысяч случаев заражения коронавирусом. Число смертей